1014 врачей получили по миллиону рублей по программе "Земский доктор" в Алтайском крае. Деньги они получают, переезжая в село или маленький город на постоянную работу, сообщает региональный Минздрав.
"С 2012 года на территории Алтайского края действует целевая региональная программа "Земский доктор". Она направлена на привлечение в село молодых специалистов. За эти годы в регионе 1014 врачей получили свой предусмотренный программой миллион рублей", — уточнили в ведомстве.
Один миллион единовременно по программе получают врачи за трудоустройство в медицинскую организацию сельских населенных пунктов, рабочих поселков, поселков городского типа или города с населением до 50 тысяч человек.
В 2018 году в программе "Земский доктор" могут участвовать медики до 50 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации.
Одна из таких молодых специалистов – Алена Пономарева, врач-терапевт участковый Михайловской центральной районной больницы.
"Я родилась в Казахстане, окончила Семипалатинскую медицинскую академию по специальности "Лечебное дело". В прошлом году мы с семьей решили переехать в Михайловский район, потому что у нас здесь живут родственники. Вступив в программу "Земский доктор", я получила миллион рублей и, добавив к этой сумме материнский капитал, купила дом", — рассказала Алена Пономарева.
Комментарии
"1014 врачей получили по миллиону рублей по программе "Земский доктор" в Алтайском крае. Деньги они получают, переезжая в село или маленький город на постоянную работу"
А если об этой проблеме серьезно?! Сколько потом уезжают в большие города? И это происходит повсеместно!
Причём больше половины из врачей получивших миллион просто переехали из одной деревни в другую. При этом от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Температура по больнице 36,6