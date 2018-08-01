Фото: photosight.ru
Первый день августа в Алтайском крае выдастся достаточно теплым, но в некоторых районах возможны осадки.
"Во второй половине дня в отдельных районах небольшой дождь, возможна гроза, в утренние часы местами туман", — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры составят +21...+26 градусов. Ветер будет северный, 4-9 метров в секунду с усилением до 10-15 метров.
В Барнауле осадков не ожидается. Днем в краевой столице будет +22...+24 градуса. Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду.
Комментарии