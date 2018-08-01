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"Вкусная – значит мраморная": мясо для стейка в ТРЦ "Пионер"

, ИА "Амител"
Во всём мире мраморную говядину принято считать лучшим мясом для приготовления вкуснейших стейков

Мраморная говядина представляет собой мясо с особым расположением жировых прожилок, которые при жарке помогают сохранить мясо сочным и нежным без добавления масла. Оно считается одним из самых дорогих во всем мире благодаря исключительным вкусовым качествам, которые достигаются за счет особой технологии выращивания быков.

Где найти отличную мраморную говядину для стейков в Барнауле? На первом этаже ТРЦ "Пионер", напротив касс гипермаркета "Лента", расположен магазин "Алтайская мраморная говядина". Именно здесь можно приобрести всегда свежую и вкусную продукцию.

Мясо породы бычков Герефорд считается лучшим для приготовления самых сочных стейков. Бычки выращиваются на алтайских фермах и пасутся на экологически чистых лугах. Алтайская продукция не содержит ГМО и отвечает всем стандартам качества.

Ваши кулинарные шедевры с таким мясом от "Алтайской мраморной говядины" не за горами. Просто зайдите в ТРЦ "Пионер" – хорошая мраморная говядина здесь.

"Алтайская мраморная говядина – не стейк, а шедевр!"

г. Барнаул, Ленина проспект, 102В
www.pionermall.ru
https://vk.com/pioneer_mall
https://www.instagram.com/pioneermall_brn/

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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