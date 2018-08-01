Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Жизнь в городе Барнауле кипит везде. В том числе и в микрорайоне Осипенко, в народе называемом "Сипуха". В 1896 году здесь было 10 участков, арендованных под кирпичные заводы. Позже из-за этого район называли "Кирпичные сараи". В 1930-е годы посёлок получил своё нынешнее название в честь советской лётчицы-героини Полины Осипенко.
Микрорайон ограничен улицами Антона Петрова, Телефонной, Червонной, Бехтерева, Микронной и Колесной. А на востоке он ограничен железнодорожными путями, куда и отправилась наш фотокорреспондент.
Комментарии
ага... вечерком там погуляйте, пофотайте....