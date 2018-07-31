Евросоюз внес шесть российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста, в санкционный список. Об этом во вторник, 31 июля, сообщили в Представительстве ЕС в России.
"Эти организации внесены в перечень ввиду их участия в строительстве моста через Керченский пролив, который соединяет Россию с незаконно аннексированным Крымским полуостровом. Своими действиями они поддержали укрепление контроля со стороны России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом, что, в свою очередь, способствует подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", — сказано в сообщении.
Санкции коснулись "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительного завода "Залив", ПАО "Мостотрест", институт "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж — СГМ Груп". Теперь в санкционном списке 44 юрлица, на территорию ЕС запрещено въезжать 155 лицам. Активы этих компаний заморозят.
Напомним, автомобильное движение на Крымском мосту было открыто в середине мая 2018 года. Железнодорожная часть Крымского моста еще строится, ее введут в эксплуатацию в 2019 году.
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