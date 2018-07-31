Несколько депутатов Госдумы от партии "Единая Россия" предложили значительно повысить штрафы за ведение предпринимательской деятельности без регистрации. Об этом пишет газета "Известия".
По идее депутатов, нужно повысить штрафы для предпринимателей, которые работают без создания юрлица или регистрации ИП. Сейчас штрафы за это составляют от 500 рублей до 2000 рублей. Повысить их предлагается за первое нарушение до 5000-10000 рублей, за последующие до 20000-30000 рублей.
Авторы законопроекта отмечают, что действующие штрафы даже ниже размера госпошлины за регистрацию ИП и юрлица. А это 800 рублей и 4000 рублей. Штрафы не повышались уже 10 лет.
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