Народный артист России, дрессировщик Аскольд Запашный попал в больницу после падения с водных лыж, сообщает ТАСС.
Исполняющая обязанности первого заместителя директора Большого Московского цирка, мама Аскольда Татьяна Запашная рассказала агентству, что скоро его выпишут.
"Аскольд действительно в больнице, но там нет ничего серьезного, все нормально, все хорошо. Вчера он был в Подмосковье, катался по водоему на водных лыжах, упал и нахлебался воды", — пояснила она.
Ранее СМИ сообщили, что Запашный госпитализирован с подозрением на панкреатит.
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