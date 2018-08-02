В Барнауле теперь можно всего лишь за несколько часов выбрать квартиру или дом, оформить ипотеку и зарегистрировать сделку. 31 июля 2018 года в столице Алтайского края открылся многофункциональный центр недвижимости "Жилфонд".

Это уже пятый в Барнауле и самый крупный офис агентства — его площадь 742 кв. метра, и здесь будут работать 130 сотрудников. Предусмотрены комфортные места для проведения сделок, консультаций клиентов и работы специалистов.

Клиент может получить здесь широкий спектр услуг. "Мы внедрили функцию единого окна. Теперь клиент может прийти, подать заявку на выбор объекта, на ипотеку. Тут же выбрать объект, получить одобрение на кредит и тут же оформить сделку. В центре постоянно будут работать представители банков и сотрудник МФЦ", — рассказала региональный директор агентства недвижимости "Жилфонд" в Барнауле Людмила Авдюхина.

По словам директора "Жилфонда" Александра Чернокульского, центр решено открыть не случайно: "Такой формат мы решили попробовать именно в Барнауле. Рынок недвижимости Алтайского края очень активный, а количество сделок на душу населения превышает показатели Новосибирской области и в три раза больше, чем в Московской области. К тому же сейчас доступная ипотека, относительно дешевое жилье — прекрасные условия для того, чтобы решать квартирные вопросы".

Чистоту сделки в "Жилфонде" проверяют квалифицированные юристы, имеющие большой опыт в сфере недвижимости. Агентство выдаёт Гарантийный сертификат, согласно которому компания несет полную финансовую ответственность перед клиентом.

Поэтому сегодня многие клиенты выбирают "Жилфонд". Людмила Авдюхина рассказала, что в последние годы отмечается серьезный рост числа обращений в агентство жителей края: "По отношению к 2016 году в 2017-м число сделок выросло на 57 %. В первом полугодии 2018-го рост составил более 58 %. Сегодня жители края стали больше доверять профессионалам".

Сейчас "Жилфонд" ведет набор сотрудников. Центру нужны специалисты по продаже недвижимости, юристы и руководители отделов. Сюда готовы принимать сотрудников и с опытом работы, и без: в агентстве работает собственный тренинг-центр, обучение в котором проводится бесплатно. Также за счет компании специалистов отправляют на обучение в Новосибирск. Каждое рабочее место сотрудника технически комфортно оборудовано. Предусмотрена и возможность работать удаленно.

Совет от эксперта: стоит ли сейчас покупать или продавать квартиру?



Людмила Авдюхина: "Я всегда говорю так: если необходимо улучшить жилищные условия, то нужно делать это именно сейчас. Потому что, если вы надумали менять квартиру меньшей площади на более просторную, то вы и продадите свою недвижимость по выгодной стоимости и по рыночной цене приобретете жилье. Если же вы хотите просто вывести средства, то лучше обратиться к профессионалу, чтобы он просчитал экономическую составляющую: стоит ли подождать с продажей или, может быть, нужно продать недвижимость и положить деньги в банк на вклад с хорошей ставкой или приобрести более выгодный объект. "Жилфонд" ведет статистику по ценам на недвижимость в Барнауле с 2012 года. Наши специалисты могут просчитать экономическую выгоду и дать вам полезный совет.

Агентство недвижимости "Жилфонд":

г. Барнаул, ул. Малахова, 119

Телефон (3852) 201-001

Сайт barnaul.jilfond.ru

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СПРАВКА. "Жилфонд" – одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Регистрационное свидетельство № 8680 от 6 февраля 1997 года. Лицензия на риелторскую деятельность под номером 058/97 от 18 марта 1997 года. Компания насчитывает 67 офисов в Новосибирске, Бердске, Барнауле и Сочи. В агентстве работает более тысячи сотрудников. Действительный член Российской гильдии риелторов, Новосибирской ассоциации риелторов и Союза риелторов Барнаула и Алтайского края. Агентство недвижимости года – 2018 по результатам конкурса "Народная премия НГС". Лидер продаж по итогам I квартала 2017 года в рейтинге Банка ВТБ (ПАО). Лучшая брокерская организация на рынке ипотечного кредитования, по данным ежегодного Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2017. Обладатель золотой медали межрегионального конкурса "Лучшие товары и услуги – ГЕММА – 2017". Топ-партнёр Сбербанка по итогам 2017 года. Лидер ипотеки среди агентств недвижимости России в рейтинге Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Платиновый партнёр Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Лучший работодатель среди агентств недвижимости России по итогам 2015 и 2016 годов, по данным рейтинга компании HeadHunter.