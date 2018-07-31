Власти провинции Цзянси на юго-востоке Китая стали запрещать традиционные похороны в гробах из-за недостатка земельных ресурсов. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на газету South China Morning Post.
Власти пытаются сделать кремацию единственной легальной процедурой с телами усопших. Во многих городах провинции Цзянси политика "только кремация" должна быть введена уже к сентябрю этого года.
По данным местного издания, чиновники силой изымали гробы из домов сельских жителей в округах Ганьчжоу, Цзянь и Ичунь и уничтожали их. Производство и продажу гробов уже запретили. Между тем многие жители Поднебесной копят на гробы долгие годы.
Комментарии