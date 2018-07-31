Министерство иностранных дел России опубликовало в своем официальном Фейсбуке "целебную" фотографию министра Сергея Лаврова.
"Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызывать эффект экзорцизма", — сказано в подписи к фото.
На фото министр иностранных дел Сергей Лавров перекинул через плечо российский флаг.
Репост публикации сделала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото набрало пару сотен комментариев – как позитивных, так и негативных.
Комментарии
Это даже идиотизмом сложно назвать