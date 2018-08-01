Здоровый образ жизни по-прежнему в моде, что подтверждают популярность и масштаб проводимых спортивных мероприятий. Одно из таких состоится уже в эту субботу: веломарафон кросс-кантри пройдет 4 августа на "Трассе здоровья". Проведение марафона уже стало традицией: не первый год он проводится по инициативе сети магазинов для активных Pulse с целью популяризации велоспорта среди широких слоев населения, приобщения барнаульцев к активному отдыху и здоровому образу жизни, а также выявления сильнейших спортсменов края. В этот раз мероприятие обещает быть особенно массовым и интересным: организаторы постарались превратить его в настоящий спортивный праздник для всей семьи.
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
Принять участие в XII этапе Кубка сибирских городов по кросс-кантри может любой житель Сибири. Обязательным условием является только наличие технически исправного велосипеда и защитного шлема. Если велосипедисту ещё не исполнилось 18 лет, то необходимо предоставить на регистрации разрешение от родителей и медицинский допуск. Стоимость участия в веломарафоне для тех, кто зарегистрируется заранее, — 150 руб., в день проведения – 250 руб.
В зависимости от возраста и уровня подготовки все участники разбиты на следующие категории:
• Дети 2010-2012г.р. – 1 "детский" круг
• Дети 2007-2009г.р. – 2 "детских" круга
• Дети 2004-2006г.р. – 1 большой круг (15,5 км)
• Юниоры 2001-2003г.р. — 2 круга (31 км)
• Мужчины 1983-2000г.р. — 3 круга (45,5 км)
• Мужчины "Элита" – 4 круга (62 км)
• Мужчины 1968-1982г.р. – 3 круга (45,5 км)
• Мужчины 1967г.р. и старше – 3 круга (45,5 км)
• Девушки 2000г.р. и старше – 2 круга (31 км)
• "ПЕРВЫЙ СТАРТ" (для участников, никогда не принимавших участия в велогонках) – 2 круга (31 км).
Возможна корректировка дистанции в зависимости от состояния трассы и погодных условий.
ЯРКАЯ ПРОГРАММА И ОТЛИЧНЫЕ ПОДАРКИ
Принять участие в велогонках, чтобы проверить свою скорость и выносливость, провести необычный выходной на свежем воздухе с детьми или просто повеселиться и поболеть за своих родных и друзей – без хорошего настроения в этот день не уйдет никто. В программе мероприятия:
- Крутые призы и подарки: каждому участнику — памятный подарок от сети магазинов для активных Pulse;
- Конкурсы для зрителей и болельщиков;
- На мероприятии будет работать полевая кухня;
- Специальная программа для детей с аниматорами, конкурсами и подарками.
Медаль получит каждый, а развлекательная программа и накал страстей не дадут заскучать никому.
Где: "Трасса здоровья", поляна у моста шоссе Ленточный бор (5-й км от лыжной базы "Динамо");
Когда: 4 августа 2018 года;
Начало регистрации: 9 часов 30 минут
Ознакомиться с положением веломарафона можно по ссылке
Сеть магазинов для активных Pulse
г. Барнаул, ул. Попова, 214
Павловский тракт, 52
ул. Ползунова, 44 а
ул. Солнечная Поляна, 22 а
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