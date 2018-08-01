Сделок с недвижимостью в Алтайском крае на душу населения заключается в три раза больше, чем в Москве и Московской области. Об этом сообщил директор агентства недвижимости "Жилфонд" Александр Чернокульский 31 июля на пресс-конференции во время открытия нового центра недвижимости в Барнауле.
По его словам, рынок недвижимости в Алтайском крае очень активный. И свою роль в этом отношении сыграла относительно невысокая стоимость жилья, а также кризис 2015 года — "когда рынок падал, росло количество сделок", отметил Чернокульский. По его словам, на активность рынка недвижимости оказывает влияние доступная ипотека и дешевое жилье, которое сегодня гораздо дешевле, чем пять лет назад.
Кроме этого, влияние оказывает и тот факт, что Алтай является, по словам Чернокульского, "транзитным регионом", где предпочитает приобретать недвижимость славянское население из Казахстана. "Кто-то покупает квартиры для детей, а кто-то для себя, чтобы обеспечить себе спокойную старость в России", — сказал Чернокульский.
По его словам, этому же способствует и климат региона, который гораздо мягче и теплее, чем в том же Новосибирске.
Региональный директор агентства недвижимости "Жилфонд" Людмила Авдюхина сообщила, что с каждым годом в Барнауле наблюдается рост сделок в сегменте загородной недвижимости, но лидируют пока вторичный рынок жилья и рынок новостроек.
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