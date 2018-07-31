34-летнего жителя Новокузнецка осудили за жестокое обращение с животными. Во время ссоры с женой на глазах у сына он выбросил с балкона пятого этажа собаку и хорька. Об этом сообщает главк Кемеровского МВД.
"Мужчина пояснил, что выбросил животных из своей квартиры в ходе конфликта с супругой, произошедшего на почве ревности. Кроме того, он совершил это на глазах трехлетнего сына", — сказано в релизе ведомства.
Он признался следователям, что был пьян.
О происшествии в полицию заявили сотрудники ветеринарной лечебницы, куда привезли собаку и хорька.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными (пункт "д" части 2 статьи 245 УК РФ). Кузнецкий районный суд Новокузнецка вынес приговор: полгода исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработной платы условно с испытательным сроком на полгода.
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