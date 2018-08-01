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Ученые США создали чип для имитации работы мозга

, ИА "Амител"
До сих пор не удавалось имитировать самый "умный" орган человека

Фото: techcult.ru

Сотрудники Национального института стандартов и технологий США разработали чип, имитирующий устройство мозга. Об этом сообщает "Ридус".

Чип может распределять оптические сигналы по миниатюрной сетке, как это делает мозг. До сих пор никому не удавалось воссоздать принцип работы мозга. Наш мозг состоит из миллиардов нейронов, каждый из которых соединен с другими нейронами.

При создании чипа американские ученые использовали свет в качестве сигнальных средств, что позволяет оперативно скопировать и перенести данные.

Ученые надеются в будущем создать нейронную сеть, подобную той, что в мозге. А пока чип проверяют и планируют дополнять новыми возможностями.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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