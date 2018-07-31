Уголовное дело возбудили следователи по факту группового заболевания несовершеннолетних в детском спортивно-оздоровительном лагере в Новосибирске. Об этом сообщает областной Следственный комитет.
"По данным следствия, в дневное время 26 июля 2018 года в одном из отрядов ребенок пожаловался вожатому на плохое самочувствие, после чего он был госпитализирован в медицинское учреждение. Впоследствии, в ночь с 26 на 27 июля несколько детей обратились с жалобами на состояние здоровья к сотрудникам лагеря и в экстренном порядке также были переданы медицинским работникам", — уточнили в СК.
Остальных детей, а всего их около 300, забрали родители. Лагерь закрыли на карантин.
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Комментарии