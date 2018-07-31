Министерство обороны США готовится сформировать военно-космические силы, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на проект доклада Пентагона.
Проект предполагает создание четырех подразделений. В ближайшие месяцы ведомство приступит к формированию трех из них: боевое командование, объединенное агентство по закупкам спутников для использования в военных целях и боевой состав ВКС.
Четвертым будет подразделение обеспечения и поддержки, в том числе управление финансами и строительство объектов.
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