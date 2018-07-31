Массовое отравление шаурмой произошло в Киеве, с жалобами на ухудшение состояния после посещения общепита уже обратились 16 человек. Об этом сообщается на сайте киевской национальной полиции.
"В дежурную часть Днепровского управления полиции вчера в течение дня поступили сообщения врачей из разных инфекционных отделений медицинских учреждений о госпитализации граждан с острыми кишечными инфекциями. Установлено, что накануне пострадавшие покупали шаурму на Броварском проспекте, после употребления которой стали себя плохо чувствовать", — говорится в сообщении правоохранителей.
От медучреждений поступили сообщения о 16 пострадавших. Правоохранители изъяли продукцию и оборудование торговой точки.
"Сейчас назначен ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинские и продуктов питания. Также проводится проверка заведения, в котором граждане приобрели фастфуд. Полиция изъяла оборудование и общается с владельцем и работниками", — сообщил начальник управления Александр Кузьмин.
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