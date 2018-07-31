Эксперты Общероссийского народного фронта в июне провели мониторинг 430 детских садов в 84 регионах РФ. Только в 22% учреждений дошкольного образования не было выявлено никаких недостатков, сообщает пресс-служба ОНФ.
В ходе рейдов оценивали общее благоустройство территорий, состояние зданий, игровых и спортивных площадок, условия пребывания детей в помещении, безопасность дорожного движения рядом и соблюдение нормативов по удаленности от детсадов точек продаж алкогольной продукции.
В 44% детских садов активисты ОНФ зафиксировали некомфортные условия: протекающая крыша, отсутствие воды, сломанная мебель, отсутствие индивидуальных шкафчиков.
В 42% детсадов нет игровой или спортивной площадки или они в плохом состоянии.
Таков же процент учреждений, где нет пешеходных переходов, тротуаров, специальных искусственных неровностей и предупреждающих дорожных знаков.
35% детских садов не соблюдают требования безопасности: вокруг здания нет ограждения или сломан забор, никто не контролирует вход на территорию.
30% имеют неблагоустроенную территорию, в том числе ямы, мусор.
В 8% детских садов не соблюдаются нормативы по удаленности от точек продаж алкогольной продукции.
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