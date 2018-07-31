Тела трех человек обнаружили в Центральноафриканской Республике. По словам главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, это были российский журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, передает ТАСС.
"Орхан Джемаль погиб в ЦАР. Мне сказали об этом его близкие (....). Мы знали, что он собирался в ЦАР, в последнее время он занимался документальным кино и собирался там снимать, но про сроки не знали ничего. Он был в составе маленькой группы", — сказал Венедиктов.
Пока неизвестно, что именно там произошло. В посольстве России в ЦАР сообщили, что тела были обнаружены в понедельник в районе города Сибю, на севере от столицы республики.
"По предварительной информации, полученной от местных властей, в ЦАР найдены тела трех человек, предположительно, россиян. Посольство России находится в контакте с правоохранительными органами ЦАР для прояснения вопросов наличия российского гражданства", — прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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