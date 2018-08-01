Ученые из США создали наноматериал, который убивает бактерии, не портя зубы. Об этом со ссылкой на журнал Nature Communications передает "РИА Новости".
"Наши наночастицы обладают интересным свойством, которое делает их похожими на ферменты – они не проявляют себя в нейтральной среде, но начинают вырабатывать перекись водорода при повышенной кислотности. Пероксид, в свою очередь, убивает бактерии и разрушает биопленки, не трогая здоровые части зубов", — заявил Хюн Ку из университета Пенсильвании в Филадельфии.
Кариес появляется на зубах из-за размножения нескольких штаммов стрептококка Streptococcus mutans и других бактерий.
Разработанные наночастицы — это микроскопические частицы оксида железа с пленкой из полисахаридов и других органических веществ. Попадая в пищевод, она растворяется, а железо выделяется в желудочно-кишечный тракт.
Химики уверяют, что их можно добавлять в зубную пасту или в раствор для промывки рта для избавления от кариеса. Но клинические испытания еще не проводились.
Комментарии