Парад зомби отменили в Перми из-за критики и жалоб, сообщает "Regnum".
Мероприятие было запланировано на 22 июля на набережной Камы, но за несколько дней до события организаторам отказали в площадке. Парад перенесли в парк им. Горького на 5 августа. Но и там пришлось отменить.
Парад сначала осудила РПЦ, заявив, что высок риск негативного влияния на психику детей. Затем и региональное отделение Духовного управления мусульман назвало открытый формат мероприятия неприемлемым.
"Когда люди (в частности, религиозные организации и просто активисты) слышат слово "зомби", то в голове возникают ассоциации: грех, смерть, похоть. Это надо сразу запретить. Ведь не может молодежь просто выйти в город и веселиться? Ведь не могут они примерить образ того, что смотрели с детства. Фильмы и сериалы про зомби очень популярны, их смотрят люди всех возрастов. На фотографиях с прошлых парадов видно, что даже дети принимали участие", — прокомментировал организатор несостоявшегося парада.
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