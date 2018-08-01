Большинство крупных российских компаний готовятся поднять цены на продукцию после увеличения ставки НДС с 18 до 20 процентов в 2019 году, пишет РБК со ссылкой на исследование Института Адизеса.
Институт провел опрос глав крупных компаний в разных сферах экономики и по разным регионам России. 80 % из них рассказали, что готовятся повысить цены. Однако повышение планируется не раньше 1 января, когда будет действовать новая, повышенная ставка.
Закон о повышении НДС был принят в третьем, окончательном чтении 24 июля.
Власти ожидают от этой меры дополнительные 600 млрд рублей в бюджет ежегодно.
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