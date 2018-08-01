Ежегодный аукцион ненужных вещей стартовал в американском посольстве в Лондоне. В числе лотов более тысячи рулонов туалетной бумаги. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The Independent.
Для посольства такой аукцион — ежегодное событие, которое позволяет дипломатам зарабатывать на ненужных или подержанных вещах.
Более тысячи рулонов новой и неиспользованной бумаги, похоже, будут пользоваться спросом. Уже поступила 21 заявка.
Также на аукцион выставлены 11-летний автомобиль "Вольво", циркулярная пила, пылесосы, сломанная камера и другие неожиданные лоты.
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