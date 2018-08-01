Банк России объявил о выпуске памятных монет с героями советского мультсериала "Ну, погоди!" Зайцем и Волком. Об этом регулятор сообщает на своем сайте.
"31 июля 2018 года Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценного и недрагоценных металлов "Ну, погоди!" серии "Российская (советская) мультипликация", — сказано в сообщении.
Герои появятся на серебряных монетах номиналом 3 рубля (тираж в три тысячи штук), монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном исполнении (450 тысяч штук) и специальном цветном исполнении (50 тысяч штук).
На оборотной стороне монет расположено изображение сцены из мультфильма с Волком и Зайцем, вверху по окружности расположена надпись "Ну, погоди!".
Выход монет приурочен к 50-летнему юбилею со дня выхода первой серии мультфильма.
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