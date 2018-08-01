В Мексике разбился самолет авиакомпании Aeromexico со 101 человеком на борту. Авиакатастрофа произошла в штате Дуранго, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Fox News.
В авиакомпании уточнили, что инцидент произошел с самолетом Embraer-190 вместимостью до 100 пассажиров. Reuters уточняет, что на борту находились 97 пассажиров и четыре члена экипажа.
Губернатор штата Дуранго написал в своем Twitter, что в результате авиакатастрофы пострадали 80 человек. Также он отметил, что в результате крушения самолета никто не погиб. Причины крушения самолета на данный момент неизвестны.
Как пишут местные СМИ, пассажиры смогли самостоятельно выбраться из горящего самолета и выйти на шоссе за помощью.
18 человек госпитализированы, сообщает местный Минздрав.
Комментарии