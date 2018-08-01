Лавров заявил о беспокойстве России из-за ситуации в Армении

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ситуация с арестом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и обвинениями против генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова "не может не беспокоить Россию", сообщается на сайте МИДа.
Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя с применением насилия. Против него возбуждено дело по ч. 1 ст. 300.1 УК Армении.
Глава дипведомства отметил, что Москва как союзник Еревана была всегда заинтересована в стабильности Армении.
"Поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения", — заметил Лавров.
Он отметил, что за прошедшие дни Россия "несколько раз" говорила армянским властям о своей озабоченности. Министр иностранных дел отметил, что в Москве рассчитывают, что ситуация в Армении "все-таки пойдет по конструктивному пути".
Лавров напомнил, что политический кризис в Армении в мае был решен путем компромисса и при участии всех ведущих партий этой страны. В России надеялись, что новое армянское руководство будет и дальше "продвигать объединительные подходы, укреплять национальное согласие", заметил дипломат.
Лавров отметил, что недавние события в этой стране "нарушают такой позитивный настрой" и идут "вразрез" с заявлениями новых властей в Ереване, которые говорили, что не планируют преследовать прошлых руководителей страны "по политическим мотивам".
Комментарии
а че там у них?
я не волнуюсь а вы там волнуйтесь раз делать нечего
На карту Армении положить фото Лаврова в флагом, сразу полегчает
а это точно его дело, что там в другой суверенной стране происходит?