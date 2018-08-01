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Арестованы офицеры ФСБ, раскрывшие коррупцию во ФСИН

, ИА "Амител"
Их защита не исключает, что речь идет о мести за профессиональную деятельность

Фото: gtrk-saratov.ru

Московский гарнизонный военный суд арестовал двух офицеров ФСБ, на основании рапортов которых проводится масштабное расследование во ФСИН, пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Двое офицеров управления "М" ФСБ России, после рапортов которых было инициировано масштабное расследование во ФСИН, приведшее к аресту экс-замглавы ФСИН Олега Коршунова, стали фигурантами уголовного дела. По информации издания, речь идет о майоре Сергее Никитюке и капитане Константине Струкове. Оба арестованы Московским гарнизонным военным судом по ходатайству следователей ГСУ СК.

По версии следствия, Никитюк и Струков участвовали в незаконной сделке по отчуждению половины активов предприятия, владевшего строительным рынком в Москве. Обвинения касаются событий 2016 года. Тогда, как полагает следствие, арестованные, узнав о том, что столичные власти собираются снести несколько павильонов, расположенных на рынке, обратились к владельцу компании. Они предложили ему "решить вопрос" с сохранением бизнеса, используя свои обширные связи в различных структурах. Взамен они потребовали переписать половину фирмы на стороннего человека.

Сделка по каким-то причинам не состоялась. Впрочем, позднее половина компании неожиданно была переписана на мать одного из обвиняемых. После этого оба чекиста и были взяты в оборот.

В отношении Никитюка и Струкова было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Изначально оба были оставлены на свободе после дачи письменных объяснений, уточняет издание, однако позднее были взяты под стражу. Женщину, которая стала владелицей половины компании, арестовывать не стали, ограничившись подпиской о невыезде.

Арестованные свою вину не признают. Их защита не исключает, что речь идет о мести офицерам ФСБ за их профессиональную деятельность.

Сергей Никитюк и Константин Струков были награждены ведомственными наградами и имели благодарности от руководства службы. При этом, по словам людей из их окружения, офицеры жили достаточно скромно. Так, Никитюк проживает с тремя детьми в небольшой квартире, а Струков совсем недавно приобрел жилье в ипотеку.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

1.08.2018 09:06
- гость -

Спрут

0  0
1.08.2018 09:31
- гость -

Спрут плачет от зависти . Миллиарды из общака усыхают, посадок нет.

0  0
1.08.2018 09:46
гость

Погонное государство! Канал рыбалка отдыхает, видимость борьбы. Зато деньги вернули цапкам, самым нуждающимся.

0  0
1.08.2018 09:55
Гость

Пауки в банке кушают друг друга. Но в схватке ФСБ и ФСИН у последнего нет ни малейшего шанса. Теперь точно ФСИН разделят на две части

0  0
1.08.2018 10:05
Грантштейн

У погонников всё настолько мутно, что нет смысла даже пытаться в этом разобраться.

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