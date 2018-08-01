Анри Депеле, мэр города Сибю в ЦАР, в окрестностях которого была убита съемочная группа из России, рассказал подробности случившегося, пишет РБК со ссылкой на Reuters.
По словам Депеле, двое погибших были россиянами, еще одного он называет гражданином Украины. Мэр уточнил, что после нападения неизвестных выжил водитель машины, в которой ехали журналисты.
"Согласно объяснениям их водителя, нападение произошло, когда они были в 23 км от Сибю. Вооруженные люди выскочили из зарослей и открыли огонь по автомобилю. Три журналиста погибли моментально", — рассказал Депеле.
Сообщается, что журналисты ехали в сторону города Каго-Бандоро. Город Сибю, в окрестностях которого произошло нападение, расположен по дороге в Каго-Бандоро, примерно в 200 км от столицы страны Банги.
Советник президента ЦАР Ялоке Мокпене сообщил, что тела членов съемочной группы были обнаружены военными. Источник агентства в полиции страны рассказал, что у одного из погибших помимо пресс-карты были найдены авиабилеты из Москвы в марокканский город Касабланка, а также из Касабланки до Банги.
В состав съемочной группы входили военкор Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. В ЦАР журналисты приехали готовить фильм о наемниках из ЧВК Вагнера. Французское издание Ouest-France, сообщая о гибели журналистов, утверждало, что целью их поездки был район дислокации батальона правительственной армии, подготовкой которого занимались инструкторы из России.
Комментарии
Тут даже к бабке ходить не надо. Чьи-то уши явно торчат за убийством. И вся Россия наплачется, когда эти наемники из ЧВК на Родину вернутся.
"В ЦАР журналисты приехали готовить фильм о наемниках из ЧВК"
Командировка кстати была по заданию Центра М. Ходорковского. Поэтому можно было ждать какой либо провокации. Как поется в песне -"если ты пьешь с вороами, опасайся за свой кошелек"!
ну вот подогрели интерес к теме, правда для этого нашим западным партнерам пришлось пожертвовать своими пешками...
значит приедут следующие и снимут кино. которое уже изначально будет популярным
Товарисчу Джемалю так и не удалось состряпать очередной пасквиль для дяди Менахема Ходорковского.