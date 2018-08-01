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Самозанятых хотят вывести из сферы действия трудового законодательства

, ИА "Амител"
Поправки касаются только самозанятых, не являющихся индивидуальными предпринимателями

Фото: kirov-portal.ru

Минтруд предложил вывести самозанятых из сферы действия трудового законодательства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на документы к соответствующему законопроекту.

Уточняется, что работа нянь, сиделок, репетиторов, уборщиц и других самозанятых ведется без оформления трудовых отношений, и контроля за соблюдением их прав нет. Это обусловлено тем, что работодатель фактически не может нести обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом.

Сейчас ряд министерств работает над определением правового статуса самозанятых. Предложение Минтруда призвано помочь усовершенствовать регулирование статуса такой категории граждан, говорится в документах к законопроекту.

Поправки касаются только самозанятых, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Подготовленный Минэкономики нацпроект по развитию малого и среднего бизнеса, в частности, предполагает меры по легализации самозанятых. Легализация самозанятых и введение для них платежей — одно из невыполненных поручений президента России Владимира Путина, сделанных во время предыдущего срока во главе государства.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

1.08.2018 09:45
- гость -

А какое нам трудовое законодательство?! Мы 40 часов в неделю на работе не отсиживаем! Работаем, пока не сделаем всё.

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1.08.2018 09:54
многодетный

Кто такие самозанятые ? Это те самые 25 млн .высокотехнологических рабочих мест , еще одно, из многих, не выполненное поручение президента РФ, которые вынуждены подрабатывать любыми работами, чтоб выжить, имея доход в 10-15 тысяч в месяц государство еще и пытается с этих денег взять налоги , не с олигархов , с богатых, а с нищих.

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