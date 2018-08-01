Росавтодор разработал концепцию постройки четырехполосной скоростной трассы на месте серпантина от поселка Джубга в Туапсинском районе до города Сочи, пишут "Ведомости".
Предварительная стоимость дороги составит 1,2 трлн рублей. Она позволит добраться от поселка Джубга до Сочи за один час вместо четырех.
Длина трассы составит порядка 120 километров, а для автомобилистов проезд будет бесплатным.
Постройку собираются разбить на четыре этапа. Стоимость обхода Туапсе оценивается в 199 млрд рублей, Сочи — 180 млрд, а поселок Лазаревское обойдется в 130 млрд.
На строительство 80 километров соединительных участков, по предварительным подсчетам, планируется потратить около 700-800 млрд рублей.
Издание отмечает, что региональный бюджет не собирается софинансировать дорогу. Власти рассматривают сценарий государственно-частного партнерства. В свою очередь, проект заинтересовал компании Аркадия Ротенберга и Юрия Рейльяна, однако представители бизнесменов не стали комментировать эту информацию.
Ранее заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов сообщал, что реконструкцию трассы хотят начать в следующем году, однако других подробностей о проекте он раскрывать не стал.
Комментарии
При советской власти строили на порядки больше, а суммы тратились на порядки меньше. Пора бы уже делать выводы.
Не дробят
Вот это аппетиты, закопать такую сумму в асфальт чтобы ремонтировать каждый год???
Инфраструктуру строят грамотные люди на доходы(прибыль), а не на бюджетные деньги, которые могли бы вложить в производство..
10 миллионов за метр
а строить будут вротэнберги?
1.08.2018 11:30
месный
Да.