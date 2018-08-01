Фото: vk.com/barneos22
Дорожная авария, в результате которой погибла пенсионерка и была травмирована девочка, произошла накануне вечером в Барнауле.
По информации городской ГИБДД, около 17:30 на улице Титова в районе дома №42 женщина 1985 года рождения, управляя автомобилем Nissan Sunny, допустила наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть.
Женщина-пешеход 1956 года рождения от полученных травм скончалась на месте. Девочка 2010 года рождения была госпитализирована.
По факту ДТП проводится проверка.
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