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Молодой человек спрыгнул с нового моста в Обь в Барнауле

, ИА "Амител"
По предварительной информации, парень не пострадал

Фото: vk.com/incident22

Молодой человек спрыгнул с нового моста в Обь в Барнауле. Видео, на котором запечатлен столь опасный поступок, опубликовано в сообществе "Инцидент Барнаул".

Ролик сопровождается комментарием: "Вот так нынче развлекается молодежь в Барнауле…".

По предварительной информации, прыжок был совершен 30 июля. Отмечается, что парень не пострадал.

Барнаульцам также напоминают, что подобные вещи ни в коем случае не стоит повторять.

Портал Amic.ru обратился в УМВД по Барнаулу за комментариями относительно случившегося.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

1.08.2018 09:58
- гость -

Вот так нынче развлекается молодежь в Барнауле
---
поправлю:
Вот так и РАНЬШЕ развлекалась молодежь в Барнауле. только камер в телефонах не было

0  0
1.08.2018 10:11
- гость -

тоже, за "сотку"?

0  0
1.08.2018 10:19
- гость -

Страшно, аж жуть!

0  0
1.08.2018 10:22
- гость -

если человек спец по прыжкам ничего там страшного

0  0
1.08.2018 10:53
- гость -

Адреналино зависимость или желание прославиться необычным поступком??

0  0
1.08.2018 10:57
Грантштейн

Слабоумие и отвага.

0  0
1.08.2018 11:22
- гость -

Ели бы хоть немного отклонился от вертикали при входе в воду отбил бы все потроха с летальным исходом

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