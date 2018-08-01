Фото: vk.com/incident22
Молодой человек спрыгнул с нового моста в Обь в Барнауле. Видео, на котором запечатлен столь опасный поступок, опубликовано в сообществе "Инцидент Барнаул".
Ролик сопровождается комментарием: "Вот так нынче развлекается молодежь в Барнауле…".
По предварительной информации, прыжок был совершен 30 июля. Отмечается, что парень не пострадал.
Барнаульцам также напоминают, что подобные вещи ни в коем случае не стоит повторять.
Портал Amic.ru обратился в УМВД по Барнаулу за комментариями относительно случившегося.
Комментарии
Вот так нынче развлекается молодежь в Барнауле
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поправлю:
Вот так и РАНЬШЕ развлекалась молодежь в Барнауле. только камер в телефонах не было
тоже, за "сотку"?
Страшно, аж жуть!
если человек спец по прыжкам ничего там страшного
Адреналино зависимость или желание прославиться необычным поступком??
Слабоумие и отвага.
Ели бы хоть немного отклонился от вертикали при входе в воду отбил бы все потроха с летальным исходом