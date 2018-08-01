Впереди целый месяц календарного лета. Синоптики обещают теплую погоду. И если вы еще не успели отдохнуть, то самое время подумать о поездке в Белокуриху. Небольшие затраты на дорогу, специальные цены на пакеты услуг и хорошая погода – прекрасный повод приехать на курорт, признанный лучшим среди федеральных здравниц.
Пакет "3 дня, 2 ночи" за 13 740 руб. на двоих.
- В стоимость пакета включены услуги:
- проживание двух человек в номере "Стандарт";
- двухразовое питание: завтрак, ужин для каждого гостя;
- посещение соляной пещеры — 4 раза, по 2 сеанса на одного человека;
- фиточай с медом — 4 раза, по 2 чаепития на одного человека;
- "кедровая здравница" — 2 раза, по 1 посещению на одного человека;
- массаж стоп механический, 4 сеанса по 2 процедуры на каждого;
- Климатотерапия — ежедневно;
- Минеральная вода "Белокурихинская восточная" — 3 раза в день, ежедневно;
- Пользование открытым бассейном — без ограничения.
Пакет "4 дня, 3 ночи" за 20 200 руб. на двоих.
- В стоимость пакета включены услуги:
- проживание двух человек в номере "Стандарт";
- двухразовое питание: завтрак, ужин для каждого гостя;
- Консультация врача — 2 раза, по 1 консультации на гостя;
- Фиточай с медом — 2 раза, по 1 чаепитию на гостя;
- Посещение соляной пещеры — 6 раз, по 3 сеанса на каждого;
- Прессотерапия — 2 процедуры, по одной процедуре на каждого гостя;
- Талассотерапия – холодное водорослевое обертывание ног — 2 сеанса, по 1 сеансу на каждого гостя;
- Климатотерапия — ежедневно;
- Минеральная вода "Белокурихинская восточная" — 3 раза в день, ежедневно;
- Пользование открытым бассейном — без ограничения.
Алтайский край,
г. Белокуриха,
ул. Ефима Славского, д. 79.
8 800 700-99-65
+7 913-907-65 77
+7 913 919-91-38
8 (38577) 38-852
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Замена процедур в пакетах невозможна. Предложение ограничено.
Указанная цена актуальна с 15 августа 2018 года до 1 сентября 2018 года, только для физических лиц.
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Подробности по телефону: 8 800 700-99-65
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