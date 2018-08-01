Робот-коллектор с сентября начнет названивать должникам ВТБ

ВТБ проводит пилотный проект внедрения робота-коллектора и с 1 сентября запустит его в широкую эксплуатацию для работы на ранней стадии просрочки, сообщает "РИА Новости".
"Ключевые проекты на второе полугодие 2018 года — внедрение робота-коллектора", — говорится в презентации банка.
Как пояснил зампред правления банка Анатолий Печатников, робот не подвержен эмоциональным потрясениям и всегда соблюдает стандарты качества в разговоре с клиентами. Он уточнил, что робот будет работать с просрочкой до 30 дней.
За первое полугодие 2018 года банки выставили на продажу коллекторским агентствам на 10% больше просроченной задолженности, чем годом ранее. Коллекторы не спешили с покупками, в итоге доля завершенных сделок снизилась с 84% до 71%.
Комментарии
а как он будет индефицировать, что передает информацию непосредственно должнику а не третьим лицам?