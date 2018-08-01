Рособрнадзор рассматривает вопрос о переходе с пятибалльной на 12-балльную систему оценок в школах, пишут "Известия" со ссылкой на заявление заместителя главы ведомства Анзора Музаева.
Руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов (более известный как "отец ЕГЭ"), подчеркнул, что эта инициатива в полной мере обсуждается. Но чтобы внедрить подобные изменения, необходимо повысить квалификацию учителей, считает он.
По его словам, пятибалльная система уже устарела и ее необходимо менять. Стобалльная система в школах не пойдет, поскольку педагог не сможет отличить 55 баллов от 57 без специальных психометрических процедур.
Наиболее оптимальным вариантом является 12-балльная, но для начала, по словам Болотова, нужно легализовать плюсы и минусы, которые прибавляют учителя к оценке, поскольку такая практика распространена достаточно широко.
Комментарии
Не трогайте оценки. Займитесь чем то полезным.
Других проблем в образовании нет...
а 10 от 11 он прям так однозначно отличить сможет?
У них, похоже, вместо + и - наркотики легализовали, давайте чего-нибудь еще придумаем, чтоб учителям поменьше зарплаты и побольше заморочек и дети чтоб не расслаблялись. Я прям удивляюсь, как выборы прошли, так сплошная "стабильность" ни дня без бредовых реформ и изменений.
Отец ЕГЭ решил добить и без того упавшее образование??
Как надоели наши выскочки подбирающие за западом все их ошибки и внедряющие это нам , как благо , чтобы «как во всем мире було» .
Обучение в СССР было лучшим в мире, зачем разрушили??? Зачем добиваете??
Неграмотными легче манипулировать?
Засилье гадости и глупости у нас во всех структурах.