Среда, 1 Август, 11:50

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

А как вы отдыхали или планируете отдохнуть этим летом?

Спецпроекты

Форум

$ 62,35
€ 73,07
475342
19°
Обь
345см -20

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Шукшинские дни на Алтае-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

"Садись, 12": пятибалльную систему оценок хотят отменить в школах России

, ИА "Амител"
Стобалльная система в школах не пойдет, поскольку педагог не сможет отличить 55 баллов от 57

Фото: orenburg.ru

Рособрнадзор рассматривает вопрос о переходе с пятибалльной на 12-балльную систему оценок в школах, пишут "Известия" со ссылкой на заявление заместителя главы ведомства Анзора Музаева.

Руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов (более известный как "отец ЕГЭ"), подчеркнул, что эта инициатива в полной мере обсуждается. Но чтобы внедрить подобные изменения, необходимо повысить квалификацию учителей, считает он.

По его словам, пятибалльная система уже устарела и ее необходимо менять. Стобалльная система в школах не пойдет, поскольку педагог не сможет отличить 55 баллов от 57 без специальных психометрических процедур.

Наиболее оптимальным вариантом является 12-балльная, но для начала, по словам Болотова, нужно легализовать плюсы и минусы, которые прибавляют учителя к оценке, поскольку такая практика распространена достаточно широко.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

1.08.2018 11:12
Грантштейн

Не трогайте оценки. Займитесь чем то полезным.

0  0
1.08.2018 11:24
- гость -

Других проблем в образовании нет...

0  0
1.08.2018 11:29
месный

а 10 от 11 он прям так однозначно отличить сможет?

0  0
1.08.2018 11:31
- гость -

У них, похоже, вместо + и - наркотики легализовали, давайте чего-нибудь еще придумаем, чтоб учителям поменьше зарплаты и побольше заморочек и дети чтоб не расслаблялись. Я прям удивляюсь, как выборы прошли, так сплошная "стабильность" ни дня без бредовых реформ и изменений.

0  0
1.08.2018 11:44
- гость -

Отец ЕГЭ решил добить и без того упавшее образование??
Как надоели наши выскочки подбирающие за западом все их ошибки и внедряющие это нам , как благо , чтобы «как во всем мире було» .
Обучение в СССР было лучшим в мире, зачем разрушили??? Зачем добиваете??
Неграмотными легче манипулировать?
Засилье гадости и глупости у нас во всех структурах.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
11:49
Житель Горно-Алтайска украл у соседки трех щенков хаски ради спиртного 0
11:32
Валуев ответил на вопрос инвалида, как прожить на 8,5 тыс. рублей 1
11:22
Мужчина свернул голову котенку в Бийске: возбуждено уголовное дело 2
11:14
Вокруг Лепса раздувается новый скандал: бил или не бил микрофоном Михееву 0
11:03
"Садись, 12": пятибалльную систему оценок хотят отменить в школах России 5
10:48
Всего 20 лет: подтверждена гибель девушки, выпавшей из окна в Барнауле 0
10:33
Робот-коллектор с сентября начнет названивать должникам ВТБ 1
10:21
Девушка разбилась насмерть после падения из окна в Барнауле 0
10:12
Барнаульское "Динамо" в Кубке повторило подвиг сборной в матче с Испанией 2
10:03
Дорога за 1,2 трлн рублей появится в России: 10 млрд за километр трассы 6
09:47
Молодой человек спрыгнул с нового моста в Обь в Барнауле 7
09:38
Сладкая зима: готовим варенье из яблок несколькими необычными способами 1
09:21
Женщина насмерть сбила пенсионерку и травмировала ребенка в Барнауле 0
09:14
Самозанятых хотят вывести из сферы действия трудового законодательства 4
09:02
Появились подробности гибели российских журналистов в Африке 18
08:53
Арестованы офицеры ФСБ, раскрывшие коррупцию во ФСИН 13
08:41
Лавров заявил о беспокойстве России из-за ситуации в Армении 10
08:30
Как нескучно и познавательно провести последние дни летних каникул 1
08:28
Авиакатастрофа без погибших: пассажирский самолет разбился в Мексике 0
08:17
"Это очень значимая профессия": барнаульский каменщик о своем ремесле 0
08:06
Белое не носить, мазаться толстым слоем: дерматолог о безопасном загаре 2
07:53
Как принять участие в большом празднике бега на Алтае 0
07:45
"Вкусная – значит мраморная": мясо для стейка в ТРЦ "Пионер" 3
07:35
Сделок с недвижимостью в Алтайском крае заключают втрое чаще, чем в Москве 3
07:34
Пенсии, туризм, госпошлина: что изменится в жизни россиян с 1 августа 1
07:22
Есть где погулять: карта парков, скверов и аллей Барнаула 0
07:15
Дом с двумя каминами и бильярдным залом продают в Барнауле за 13,5 млн руб. 5
07:03
Четыре тысячи абонентов Алтайэнергосбыта лишились света за долги в 2018 г. 0
06:48
Кто может стать инкассатором и когда он имеет право применять оружие 8
06:32
Тысячи алтайских осужденных досрочно выйдут на свободу из-за нового закона 9
06:23
Как законы августа затронут алтайских пенсионеров, туристов и водителей 0
06:14
Грозы и тепло до +26 градусов обещают в Алтайском крае 1 августа 1
06:01
По ту сторону вокзала: фотопрогулка по Барнаулу вдоль путей 5
05:29
Заяц и Волк из "Ну, погоди!" попали на памятные монеты Центробанка 0
04:15
Тысячу рулонов туалетной бумаги продает с аукциона посольство США в Лондоне 0
03:06
СМИ: большинство российских компаний готовы повысить цены после роста НДС 0
02:22
Парад зомби отменили в Перми из-за многочисленных жалоб верующих 6
01:08
Ученые придумали нанозащиту от кариеса 0
00:15
Ученые США создали чип для имитации работы мозга 0
23:48
Три российских журналиста были убиты в Центральноафриканской Республике 0
23:34
Эксперты нашли недостатки в работе 80% детсадов России 2
23:07
16 человек отравились шаурмой в Киеве 0
22:52
США готовятся к созданию военно-космических сил 0
22:30
Две модели Lada вошли в рейтинг самых продаваемых автомобилей Европы 1
22:05
Массовая инфекция в новосибирском лагере стала поводом для уголовного дела 1
21:51
Троих взрослых и ребенка нашли убитыми в нью-йоркской квартире 1
21:30
Житель Кузбасса выбросил с балкона собаку и хорька на глазах у сына 1
21:08
Цыганский табор расстреляли из карабинов в Греции 0
20:40
МИД предлагает прикладывать фото Лаврова к больным местам на планете 2
20:28
Похороны в гробах начали запрещать в Китае из-за нехватки земли 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.