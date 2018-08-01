Фото: "Алтайский спорт"
Футболисты барнаульского "Динамо" в рамках 1/64 Кубка России по футболу в серии пенальти вырвали победу у омского "Иртыша" и прошли в следующую стадию. Теперь бело-голубые встретятся с одной из команд ФНЛ — "Томь", "Сибирь" или "Тюмень".
В матче с "Иртышом" барнаульская команда повторила подвиг национальной команды в матче с Испанией. Основное время матча с омским "Иртышом" завершилось вничью — 1-1. Счёт открыл на 67-й минуте с 11-метровой игрок хозяев поля Константин Погребан, но уже спустя пять минут полузащитник гостей Илья Берковский его сравнял. Дополнительное время победителя не выявило, а в серии пенальти сильнее оказались игроки "Динамо" — 4-1. Свои удары в составе бело-голубых реализовали Иван Житников, Сергей Нестеренко, Максим Полковников и Константин Погребан. В дополнительное время на 101-й минуте матча вторую жёлтую карточку в матче получил Станислав Мареев. Омский клуб доигрывал встречу в меньшинстве.
В серии послематчевых пенальти ворота хозяев защищал Антон Трубин, сменивший после окончания дополнительного времени основного голкипера Богдана Карюкина. 22-летний голкипер "Динамо", ранее не имевший игровой практики, сумел парировать удар игрока "Иртыша" Станислава Юдова.
Матч 1/32 финала Кубка России пройдёт в Барнауле 22 августа.
Комментарии
Они в футбол играют - это их обязанность - какой подвиг?!
Всем присвоить звания мастер спорта.