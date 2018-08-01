Депутат Госдумы Николай Валуев ответил на вопрос, как выжить на маленькую пенсию по инвалидности, пишут "Брянские новости".
Вопрос был задан Валуеву во время онлайн-конференции. Житель Ростовской области поинтересовался у депутата, как, по его мнению, можно целый месяц жить на 8488 рублей и в то же время оплачивать коммуналку, земельный и имущественный налоги.
"Я действительно с трудом могу представить, как людям приходится выживать на эти деньги. А какого ответа от меня ждали?" — сказал на это Валуев.
Валуев представляет в Госдуме Брянскую область. В декларации за прошлый год он отчитался о доходах в 10,8 млн рублей. По этому показателю депутат обогнал всех остальных парламентариев от Брянской области.
Комментарии
Нам и пишут законы люди имеющие высокие доходы, заработанные либо спортом либо искусством(очень спорным), либо бывшие военные. Они не занимались созидательным трудом никогда и не знают каково это. Кстати и мозгами пользоваться тоже не привыкшие.
достойный ответ Единароса!!!
Я больше скажу в верхушке власти мозги есть и они думают о себе, а вот ниже полезны люди без мозгов, достаточно извилины, но чтоб были исполнительными, не задумывались что делают, а то еще захотят на верх вылезти или народу помочь.
Я бы устроил конкурс: лучший ответ единовброса на этот вопрос.
он бы пожил на эти деньги
Кстати, ответ: можно жить на кухне, а комнату сдавать тыщ за шесть, вот уже 14.000...
Ну Валуев тупой... Почему так не ответил?
Коля-кувалда молодец. Сказал правду. И ведь не скажешь, что в 90 был уголовным элементом.
Ахахахахахаха! Валуй красаучик! С ЧЮ все в порядке. Сытый голодного не разумеет, закон всемирный.
А кто заставляет спрашивающего жить на 8500 и быть инвалидом?
Пусть перестанет быть инвалидом и начнёт жить на бОльшие деньги!
1.08.2018 12:26
Митенька ржевский
Это типа из серии "как бороться с бедностью"
Как бороться с бедностью?
Надо просто ввести новый налог на бедность.
Бедным быть станет невыгодно. И все немедленно разбогатеют.