В Сети появился ролик под названием "Лепс ударил Аллу Михееву: что-то пошло не так", который вскоре после опубликования удалили, сообщает Super.ru.
Как отмечается, знаменитый певец Григорий Лепс поднял микрофон на Аллу Михееву, ведущую рубрики "Острый репортаж" программы "Вечерний Ургант", во время фестиваля "Жара" в Баку.
Очевидцы утверждают, что Михеева позволила себе задать артисту неудобные вопросы. В частности, она поинтересовалась, сколько Лепс заплатил за место для дочери в престижном вузе. Якобы певец не выдержал и ударил Михееву микрофоном по голове.
Ведущая незамедлительно покинула мероприятие вместе со съемочной группой. Автор ролика отметил, что не намерен делиться видеозаписью с журналистами. "Я не могу комментировать эту ситуацию", — заявила сама Михеева "Ридусу".
Директор Григория Лепса Владимир Урюпин опроверг информацию о том, что музыкант ударил журналистку, сообщает РЕН ТВ.
"Ничего такого, о чем вы говорите, даже не было. Такой ситуации не было", — сказал Урюпин.
Комментарии