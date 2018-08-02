Клиника "Доктор Мэм" работает по принципу "одного окна" и специализируется на комплексных обследованиях в сфере гинекологии, маммологии, эндокринологии.
В маммологическом центре "Доктор Мэм" оказывается полный спектр услуг (кроме проведения операций). Обследования осуществляются при помощи новой и современной аппаратуры. При необходимости проведения дополнительных узких исследований (например, томографии или рентгенографии) они проводятся в партнерской медицинской организации.
Медицинский центр "Доктор Мэм" оказывает следующие услуги:
Маммография на современном оборудовании, без использования рентгеновского излучения;
- УЗИ-диагностика внутренних органов;
- Лабораторные исследования крови;
- Прием квалифицированных специалистов – маммологов, гинекологов, эндокринологов;
- Индивидуальный подбор лечения;
- Лечение заболеваний;
- Подготовка к оперативным вмешательствам;
- Динамическое наблюдение за пациентками, перенесшими операции на молочной железе;
- Планирование и ведение беременности.
"В медицине главным лекарством является сам врач".
Рупп Елена Александровна, врач акушер-гинеколог
"Содружество врача и пациента - залог успеха"
Яворская Светлана Дмитриевна, ДМН, врач акушер-гинеколог
"Состояние груди, как в зеркале, отражает женское здоровье. Поэтому она требует должного внимания и регулярного обследования"
Марьин Алексей Владимирович, КМН, хирург-маммолог
Врачи маммологического центра имеют широкую специализацию и большой опыт работы, всем пациентам гарантирован индивидуальный подход, квалифицированная помощь и лечение современными эффективными методами.
Весь август в честь празднования дня рождения клиника "Доктор Мэм" предоставляет скидку 15 % на услуги клиники.*
Адрес:
г. Барнаул,
ул. Никитина, 84
Телефон: 63-05-60; 75-00-05
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Режим работы:
Понедельник-пятница- 9:00-19:00
Суббота- 9:00-15:00
Лицензия № ПО-22-01-004626
* Сроки акции с 1 по 31 августа 2018 года.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 2018 год
Комментарии
Посмотрю - пощупаю.
Не маммолог, но посмотреть могу)