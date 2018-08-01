Фото: inkazan.ru
Информацию о гибели девушки, выпавшей из окна утром в среду, 1 августа, подтвердили порталу Amic.ru в краевом управлении Следственного комитета.
По имеющимся данным, горожанке было всего 20 лет.
"На месте работает следственно-оперативная группа. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего", — отметили в СКР.
Напомним, что изначально информация о гибели девушки появилась в социальных сетях. Отмечалось, что трагедия произошла около восьми часов утра по адресу: Сиреневая, 9.
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