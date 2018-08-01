Абсолютное большинство крупных российских компаний повысят цены на свою продукцию из-за роста налога на добавленную стоимость (НДС), пишет РБК со ссылкой на результаты опроса Института Адизеса.
Правительство предложило повысить НДС с 18 до 20% в середине июня. Власти полагают, что это позволит обеспечить бюджет ежегодно дополнительными 600 млрд рублей — для исполнения майских указов президента России Владимира Путина. Госдума приняла законопроект в трех чтениях, инициативу одобрил и Совет Федерации. Ставка по налогу вырастет в следующем году.
Повышать цены будут 80% предприятий, отмечают в международной консалтинговой компании. Расходы на уплату налога включат в конечную стоимость товара, которая неизбежно возрастет.
При этом 10% опрошенных компаний заверили, что их товары не подорожают из-за роста НДС, поскольку они намерены взять дополнительную нагрузку на себя, чтобы избежать риска потери клиентов.
Еще 10% предприятий воздержались от ответа. Всего в опросе участвовали 160 собственников и гендиректоров крупных российских компаний.
Комментарии
ждемс, с нетерпением нового повышения цен
понижение ставки проходили, помним как было , и цены не упали. А сегодня этот налог отлично собирают, так что и повышение будет не на 2%, а в десять раз выше!
Хотелось бы что бы и работодатели так же общим порывом подняли заработную плату своим сотрудникам, но не на 2%, а минимум на 15-20.
на благо упырей это будет которые присосались к государству и себя им называть стали
Дави их, Вова.
Ожидаемо. Закона госрегулирования нет.
Голосуйте за коммунистов, хватит кормить власть олигархов.
И опять согласно данным минздрава алтайский край на первом месте, по количеству больных на 100 тыс, верной дорогой идем...
1.08.2018 12:31
- гость -
коммунисты уже правили страной. кормили всех друзей (страны) и республики но тока не свой народ. чем всё кончилось все знают и что в республиках без кормёшки стало
месный, сегодня альтернатива- тока коммунисты.
вы кого предлагаете?? о навальнятах даже не упоминайте- это апокалипсис
при коммуняках была и промышленность и соцпакеты и пенсии . и бесплатное образование. медицина.
Сейчас нет ничего. А купить могут только сейчас не все, а дальше будет еще хуже.
Это государство безнадежно больно. Чиновники и Росгвардия его съедят