Среда, 1 Август, 15:05

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

А как вы отдыхали или планируете отдохнуть этим летом?

Спецпроекты

Форум

$ 62,35
€ 73,07
477718
21°
Обь
345см -20

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Шукшинские дни на Алтае-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Убитые в Африке журналисты работали над проектом Ходорковского

, ИА "Амител"
"Собираем группу для независимого расследования на месте", - написал Ходорковский

Фото: gazeta.ru

Коллеги режиссера-документалиста Александра Расторгуева, военного корреспондента Орхана Джемаля и оператора Кирилла Радченко рассказали новые подробности об их гибели в Центральноафриканской Республике, пишет "Ридус".

Михаил Ходорковский в своем Twitter заявил, что намерен провести собственное расследование. "Трое замечательных людей, партнеров нашего ЦУРа, снимавшие вместе с ними фильм "Российские наемники", убиты. Вечная память. Мы вместе с коллегами из дружественных изданий собираем группу для независимого расследования на месте", — написал Ходорковский.

В Африку журналисты прибыли для съемок документального фильма о деятельности ЧВК "Вагнера" при поддержке "Центра управления расследованиями" (ЦУР) Михаила Ходорковского. Руководитель ЦУР Андрей Коняхин сообщил "РИА Новости", что журналисты не имели аккредитации, прилетели в столицу ЦАР Банги 28 июля, в субботу, на связь в последний раз вышли вечером следующего дня, после чего планировали не менее суток находиться в пути без возможности сделать звонок в Россию. Снова выйти на связь они собирались вечером во вторник, 31 июля.

Замруководителя ЦУР Анастасия Горшкова рассказала "Дождю", что в воскресенье, 29 июля, Расторгуев, Джемаль и Радченко отправились на базу на территории поместья Беренго, где, по их мнению, находились наемники ЧВК "Вагнера". Туда журналистов не пустили, сказав, что Минобороны ЦАР должно сначала предоставить им аккредитацию, которую можно было получить в течение пяти дней.

В понедельник, по словам Горшковой, журналисты должны были встретиться с консультантом по имени Мартин из миссии ООН, который мог помочь в организации съемок. Мартин находился в населенном пункте Бомбари в 400 километрах от Банги, куда журналисты и направились. Нанять машину с водителем им порекомендовал сам Мартин, поскольку ранее тот же человек перевозил журналистов из Франции.

Еще до отъезда из Банги на журналистов со съемочной аппаратурой обратили внимание местные полицейские, которые стали вымогать взятку в размере 100 долларов, и отпустили россиян, получив желаемое. Помимо дорогих профессиональных камер, при себе журналисты имели более восьми тысяч долларов наличными. По пути им предстояло преодолеть множество блокпостов, так как в ЦАР идет гражданская война.

По данным агентства AFP, по пути журналисты успели посетить военную часть в городе Сибю (Сибута) в 200 км к северу от Банги, где надеялись получить ценную информацию для своего расследования.

Водитель погибших журналистов выжил и рассказал о нападении. По его словам, вооруженные люди выскочили из кустов и открыли огонь на поражение по автомобилю. Все трое журналистов погибли моментально. Позже мэр Сибю Анри Дэпеле подтвердил, что на журналистов напали из засады. По его данным, это произошло около десяти часов вечера 30 июля у дороги, причем водителя боевики пощадили.

В миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) журналистам сообщили, что тела трех погибших россиян были обнаружены в оставленной машине в 23 километрах к северу от города Сибю, они имели множественные следы пулевых ранений, автомобиль также был поврежден выстрелами. При себе у журналистов были пресс-карты газеты "Известия", авиабилеты из Москвы до марокканского города Касабланка и оттуда — в столицу ЦАР Банги. В "Известиях" заявили, что не посылали никого из своих сотрудников в ЦАР. 

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела об убийстве. Источник в полиции ЦАР сообщил "Интерфаксу", что целью нападения мог быть грабеж.  В настоящее время тела погибших доставлены в столицу республики — Банги. Возвращением тел в Россию занимается МИД.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

1.08.2018 14:22
- гость -

Муть какая-то, как они из засады в машине убили только журналистов, а водитель не пострадал? Либо он супермен, либо он свалил из машины и поэтому не пострадал, сам поди и завез их в засаду.

0  0
1.08.2018 14:40
- гость -

Независимое расследование Ходорковского обязательно найдет руку Кремля

0  0
1.08.2018 14:46
- гость -

ходорковские-навальные создают какие-то мутные подрывные организации под громкими названиями, подводят поверивших им людей под неприятности, от уголовных статей и избиений до гибели, и используют это в провокационных целях.

0  0
1.08.2018 14:50
Грантштейн

Съемочную группу перед убийством захватили примерно 10 человек. Они говорили на арабском языке, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновника города Сибю (Сибут) Марселина Йойо.
«Силы безопасности советовали им не уезжать, потому что уже было темно. Их захватили около 10 человек. Они были в тюрбанах и говорили только по-арабски», — отметил Йойо.

Но, неполживые сотрудники героического Менахема Ходорковского обязательно обнаружат рязанский акцент в арабском языке и триколор в форме тюрбана на месте убийства.

Вам говорят: переводчик накануне посредничал во взятке полицейским, с ним же они поехали вновь, их оргабили, он же единственный и выжил.
Трясите водителя, кому из местных бандюков он дал наводку.

0  0
1.08.2018 14:53
- гость -

Россия обязательно расследует убийство своих граждан, найдет и покарает убийц!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
15:04
Россия стала мировым лидером по количеству танков 0
14:51
Центральный парк Барнаула будет работать на два часа дольше 0
14:32
Эксперты Роскачества развенчали миф о "накачанных" арбузах 0
14:23
Житель Горного Алтая обиделся на соседа из-за воды и пришел к нему с ножом 0
14:14
97 тысяч рублей украли у барнаульца через мобильное приложение 1
14:03
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии – 235 рублей 74 копейки 4
13:48
Замок из "Игры престолов" выставили на продажу по цене дома в Лондоне 0
13:34
Срок перекрытия улиц продлили в центре Барнаула 1
13:25
Алтайский край назван самым "больным" регионом России 13
13:12
Убитые в Африке журналисты работали над проектом Ходорковского 5
13:04
Ученые: смертность от жары к 2080 году возрастет в пять раз 1
12:50
Трамвай протаранил легковушку в Барнауле 1
12:33
Мы не со всем согласны: спикер АКЗС объяснил поддержку пенсионной реформы 39
12:21
Полиция проводит проверку из-за юноши, прыгнувшего с моста в Обь в Барнауле 3
12:13
Россиян предупредили о резком скачке цен на благо государства 23
12:02
Особое внимание: Виктор Томенко о подготовке к отопительному сезону 2
12:00
Успеть до конца лета: в Белокурихе начинается бархатный сезон 0
11:49
Житель Горно-Алтайска украл у соседки трех щенков хаски ради спиртного 1
11:32
Валуев ответил на вопрос инвалида, как прожить на 8,5 тыс. рублей 12
11:22
Мужчина свернул голову котенку в Бийске: возбуждено уголовное дело 5
11:14
Вокруг Лепса раздувается новый скандал: бил или не бил микрофоном Михееву 3
11:03
"Садись, 12": пятибалльную систему оценок хотят отменить в школах России 7
10:48
Всего 20 лет: подтверждена гибель девушки, выпавшей из окна в Барнауле 1
10:33
Робот-коллектор с сентября начнет названивать должникам ВТБ 2
10:21
Девушка разбилась насмерть после падения из окна в Барнауле 0
10:12
Барнаульское "Динамо" в Кубке повторило подвиг сборной в матче с Испанией 5
10:03
Дорога за 1,2 трлн рублей появится в России: 10 млрд за километр трассы 6
09:47
Молодой человек спрыгнул с нового моста в Обь в Барнауле 9
09:38
Сладкая зима: готовим варенье из яблок несколькими необычными способами 1
09:21
Женщина насмерть сбила пенсионерку и травмировала ребенка в Барнауле 1
09:14
Самозанятых хотят вывести из сферы действия трудового законодательства 4
09:02
Появились подробности гибели российских журналистов в Африке 39
08:53
Арестованы офицеры ФСБ, раскрывшие коррупцию во ФСИН 17
08:41
Лавров заявил о беспокойстве России из-за ситуации в Армении 11
08:30
Как нескучно и познавательно провести последние дни летних каникул 1
08:28
Авиакатастрофа без погибших: пассажирский самолет разбился в Мексике 0
08:17
"Это очень значимая профессия": барнаульский каменщик о своем ремесле 0
08:06
Белое не носить, мазаться толстым слоем: дерматолог о безопасном загаре 2
07:53
Как принять участие в большом празднике бега на Алтае 0
07:45
"Вкусная – значит мраморная": мясо для стейка в ТРЦ "Пионер" 3
07:35
Сделок с недвижимостью в Алтайском крае заключают втрое чаще, чем в Москве 3
07:34
Пенсии, туризм, госпошлина: что изменится в жизни россиян с 1 августа 1
07:22
Есть где погулять: карта парков, скверов и аллей Барнаула 0
07:15
Дом с двумя каминами и бильярдным залом продают в Барнауле за 13,5 млн руб. 6
07:03
Четыре тысячи абонентов Алтайэнергосбыта лишились света за долги в 2018 г. 0
06:48
Кто может стать инкассатором и когда он имеет право применять оружие 10
06:32
Тысячи алтайских осужденных досрочно выйдут на свободу из-за нового закона 13
06:23
Как законы августа затронут алтайских пенсионеров, туристов и водителей 0
06:14
Грозы и тепло до +26 градусов обещают в Алтайском крае 1 августа 1
06:01
По ту сторону вокзала: фотопрогулка по Барнаулу вдоль путей 6
05:29
Заяц и Волк из "Ну, погоди!" попали на памятные монеты Центробанка 0
04:15
Тысячу рулонов туалетной бумаги продает с аукциона посольство США в Лондоне 0
03:06
СМИ: большинство российских компаний готовы повысить цены после роста НДС 0
02:22
Парад зомби отменили в Перми из-за многочисленных жалоб верующих 7
01:08
Ученые придумали нанозащиту от кариеса 2
00:15
Ученые США создали чип для имитации работы мозга 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.