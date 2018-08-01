Убитые в Африке журналисты работали над проектом Ходорковского

Коллеги режиссера-документалиста Александра Расторгуева, военного корреспондента Орхана Джемаля и оператора Кирилла Радченко рассказали новые подробности об их гибели в Центральноафриканской Республике, пишет "Ридус".
Михаил Ходорковский в своем Twitter заявил, что намерен провести собственное расследование. "Трое замечательных людей, партнеров нашего ЦУРа, снимавшие вместе с ними фильм "Российские наемники", убиты. Вечная память. Мы вместе с коллегами из дружественных изданий собираем группу для независимого расследования на месте", — написал Ходорковский.
В Африку журналисты прибыли для съемок документального фильма о деятельности ЧВК "Вагнера" при поддержке "Центра управления расследованиями" (ЦУР) Михаила Ходорковского. Руководитель ЦУР Андрей Коняхин сообщил "РИА Новости", что журналисты не имели аккредитации, прилетели в столицу ЦАР Банги 28 июля, в субботу, на связь в последний раз вышли вечером следующего дня, после чего планировали не менее суток находиться в пути без возможности сделать звонок в Россию. Снова выйти на связь они собирались вечером во вторник, 31 июля.
Замруководителя ЦУР Анастасия Горшкова рассказала "Дождю", что в воскресенье, 29 июля, Расторгуев, Джемаль и Радченко отправились на базу на территории поместья Беренго, где, по их мнению, находились наемники ЧВК "Вагнера". Туда журналистов не пустили, сказав, что Минобороны ЦАР должно сначала предоставить им аккредитацию, которую можно было получить в течение пяти дней.
В понедельник, по словам Горшковой, журналисты должны были встретиться с консультантом по имени Мартин из миссии ООН, который мог помочь в организации съемок. Мартин находился в населенном пункте Бомбари в 400 километрах от Банги, куда журналисты и направились. Нанять машину с водителем им порекомендовал сам Мартин, поскольку ранее тот же человек перевозил журналистов из Франции.
Еще до отъезда из Банги на журналистов со съемочной аппаратурой обратили внимание местные полицейские, которые стали вымогать взятку в размере 100 долларов, и отпустили россиян, получив желаемое. Помимо дорогих профессиональных камер, при себе журналисты имели более восьми тысяч долларов наличными. По пути им предстояло преодолеть множество блокпостов, так как в ЦАР идет гражданская война.
По данным агентства AFP, по пути журналисты успели посетить военную часть в городе Сибю (Сибута) в 200 км к северу от Банги, где надеялись получить ценную информацию для своего расследования.
Водитель погибших журналистов выжил и рассказал о нападении. По его словам, вооруженные люди выскочили из кустов и открыли огонь на поражение по автомобилю. Все трое журналистов погибли моментально. Позже мэр Сибю Анри Дэпеле подтвердил, что на журналистов напали из засады. По его данным, это произошло около десяти часов вечера 30 июля у дороги, причем водителя боевики пощадили.
В миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) журналистам сообщили, что тела трех погибших россиян были обнаружены в оставленной машине в 23 километрах к северу от города Сибю, они имели множественные следы пулевых ранений, автомобиль также был поврежден выстрелами. При себе у журналистов были пресс-карты газеты "Известия", авиабилеты из Москвы до марокканского города Касабланка и оттуда — в столицу ЦАР Банги. В "Известиях" заявили, что не посылали никого из своих сотрудников в ЦАР.
Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела об убийстве. Источник в полиции ЦАР сообщил "Интерфаксу", что целью нападения мог быть грабеж. В настоящее время тела погибших доставлены в столицу республики — Банги. Возвращением тел в Россию занимается МИД.
Комментарии
Муть какая-то, как они из засады в машине убили только журналистов, а водитель не пострадал? Либо он супермен, либо он свалил из машины и поэтому не пострадал, сам поди и завез их в засаду.
Независимое расследование Ходорковского обязательно найдет руку Кремля
ходорковские-навальные создают какие-то мутные подрывные организации под громкими названиями, подводят поверивших им людей под неприятности, от уголовных статей и избиений до гибели, и используют это в провокационных целях.
Съемочную группу перед убийством захватили примерно 10 человек. Они говорили на арабском языке, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновника города Сибю (Сибут) Марселина Йойо.
«Силы безопасности советовали им не уезжать, потому что уже было темно. Их захватили около 10 человек. Они были в тюрбанах и говорили только по-арабски», — отметил Йойо.
Но, неполживые сотрудники героического Менахема Ходорковского обязательно обнаружат рязанский акцент в арабском языке и триколор в форме тюрбана на месте убийства.
Вам говорят: переводчик накануне посредничал во взятке полицейским, с ним же они поехали вновь, их оргабили, он же единственный и выжил.
Трясите водителя, кому из местных бандюков он дал наводку.
Россия обязательно расследует убийство своих граждан, найдет и покарает убийц!