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Уголовное дело возбудили в Бийске после того, как мужчина 30 июля на глазах у детей убил котенка.
Как сообщили в краевой прокуратуре, информация о расправе над животным во дворе одного из домов наукограда появилась в социальных сетях.
"В ходе проверки установлено, что данное происшествие произошло во дворе по улице Короленко города Бийска Алтайского края. Неизвестный мужчина сжал котенка в руках и свернул ему голову, после чего бросил его рядом. Очевидцами данного происшествия стали взрослые и дети", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
По итогам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли, повлекшее его гибель).
Отметим, что расправы над животными в Алтайском крае в последние дни всколыхнули всю страну. До убийства котенка в Бийске наш регион "отметился" чудовищным инцидентом, связанным с тем, что девочка в алтайском селе на камеру зарубила топором котенка.
Комментарии
Как удалось выяснить местным журналистам, не исключено, что по факту случившегося будет возбуждено уголовное дело. О мужчине, подозреваемом в жестоком обращении с животным, известно, что ему 27 лет, и что ранее он уже был судим. Соседи также рассказали, что не раз обращали внимание на асоциальное поведение горожанина. Было и такое, что он с ножом бросался на членов своей семьи. (с)
Так народ и сходит с ума и агрессия у него будет только расти. Государство все больше закабаляет человека, налоги, затраты и цены растут, качество жизни уменьшается, работы мало, выплеснуть мирно недовольство нельзя, кругом запреты и менты, даже на выборах и то выбора нет. Сейчас половину россиян к психологу нужно вести, а с ними и их детей. Будет еще хуже, если уже сейчас живодеров развелось, да дети с ножами, да оружием на школы нападают.
я бы не называл эти гнилые , смердящие останки человека мужчиной. это оскорбление всех мужчин по половому признаку. настоящий мужик ему свернул бы челюсть, и все свидетели подтвердили бы, что оно само упало.
1.08.2018 11:58
- гость -
Половина их тут присутствующих считает такое поведение нормой. См. тему про девицу, отрубившую голову котенку - "ачотакова", все так делают.