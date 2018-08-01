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Жителя Горно-Алтайска подозревают в краже трех щенков хаски у соседки — на вырученные с продажи собак деньги он раздобыл себе спиртное.
Как сообщили в МВД по Республике Алтай, о краже щенков заявила горожанка. Сумма причиненного ущерба составила 45 тысяч рублей.
Полицейским женщина рассказала, что животные содержались в вольере. Накормив собак, женщина ушла по делам, а вернувшись, обнаружила их пропажу.
Вскоре правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался сосед горожанки. В отделе полиции он признался в содеянном, отметив, что похитил трех щенков, продал их, а на полученные деньги купил себе алкоголь.
"В настоящее время лица, которым были проданы щенки, установлены. Животные изъяты и возвращены собственнику", — добавляют в республиканском МВД. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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