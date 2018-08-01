Подготовка к отопительному сезону в Алтайском крае должна быть завершена к 15 сентября. В настоящее время более 60% работ по подготовке к зиме завершено. Особое внимание уделяют вопросам модернизации объектов жилищно-коммунальной сферы. На подготовку к зимнему периоду в 2018 году из краевого бюджета выделено почти 800 млн рублей. Средства пойдут на строительство новых модульных котельных. Всего в регионе для повышения эффективности работы систем теплоснабжения в 2018 году построят 13 модульных котельных. Введение в эксплуатацию современных теплообъектов позволит региону сэкономить порядка 100 миллионов рублей.
"Сегодня выполняется большой объем работ, связанных с подготовкой всех систем энергообеспечения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Всего, что называется нашим коммунальным хозяйством. При этом ситуация по разным нашим городам и районам разнится: есть точки, где мы более-менее спокойны, но опыт прошедших лет показывает, что в некоторых местах надо уделить особое внимание этому вопросу", — заявил врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко 31 июля в ходе рабочей поездки в Алейск.
Глава региона посетил новую модульную котельную, которая уже готова к прохождению отопительного сезона. Ее строительство обошлось в 70 млн рублей.
Установка современной котельной позволит обеспечить теплом около половины жителей Алейска и отказаться от пяти устаревших котельных. Более того, за счет использования энергоэффективного оборудования снизятся затраты на электроэнергию и топливо.
"Это произойдет, во-первых, за счет современного оборудования, за счет уменьшения кочегаров на каждой котельной. Если раньше было более 40 кочегаров, которые обслуживали пять котельных, то на сегодняшний день 20. Плюс ко всему современное энергоэффективное оборудование и расход угля — это тоже мы просчитывали, в пределах 10-12% снижение по расходу угля", — пояснил глава города Иван Маскаев.
Помимо того, что город получит качественное тепло, а жители в холодное время будут обеспечены хорошим теплоснабжением и горячей водой, с запуском объекта снимается нагрузка с "Алейскзернопродукта". Это позволит предприятию увеличить мощность, следовательно, развивать новое производство и выпускать новую продукцию.
"В крае в этом году была принята и в настоящее время реализуется программа по капитальному ремонту, модернизации, строительству новых объектов, в первую очередь генерации. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено более 750 миллионов рублей. В этом году работы проводятся на 46 объектах в 25 муниципальных образованиях. В настоящее время более 60 километров теплотрасс приводят в соответствие так, чтобы они тоже работали нормально весь зимний период", — заявил Виктор Томенко.
Кроме того, внимание уделено созданию нормативных запасов различных видов топлива, в первую очередь угля. Эти меры позволят обеспечить безаварийную, спокойную работу систем теплоснабжения в зимний период.
"Мы идем в соответствии с графиком, даже где-то его перевыполняем. Проведен конкурс на поставку угля в резервные фонды Алтайского края на случай экстренных ситуаций", — рассказал врио заместителя министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства края Андрей Голубцов.
Кроме экономической выгоды ввод новой котельной поможет улучшить экологическую ситуацию в городе.
"Новая котельная в конце весны была опробована, подготовлена, получила все допуски — по надежности и по экономике. Появилась возможность закрытия целого ряда маленьких котельных, которые доставляли неудобства жителям Алейска. Это в первую очередь экологические последствия. Теперь эти котельные закрыты. Таким образом, город становится более комфортным для дальнейшего проживания, что соответствует базовым, основным задачам развития края", — заявил врио губернатора края.
Комментарии
На что он вообще надеется? После отношения к пенс. реформе, ему тут ловить нечего.
Гнать поганной метлой всех единоросов