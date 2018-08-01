Фото: hqwallpapers.ru
Ученые из Австралии полагают, что к 2080 году количество жертв перегрева возрастет в пять раз, сообщает "Российская газета".
Согласно выкладкам исследователей, в Австралии смертность от этого увеличится на 471%. Также количество погибших от жары увеличится в Индии, Греции, Японии и Канаде.
Климатологи уверены, что на планете все чаще и продолжительнее будут периоды аномально высоких температур. Такое положение дел также будет усугубляться пожарами и засухой.
Комментарии
И ведь никто не сможет проверить эти прогнозы.....