Фото: vk.com/incident22
Полиция в Барнауле проводит проверку после появления в социальных сетях видеозаписи, на которой запечатлено, как молодой человек прыгает с моста в реку Обь.
Напомним, по предварительным данным, сей поступок юноша совершил 30 июля. В кадре видно, что молодой человек держится за перила моста, а затем прыгает вниз.
Отмечалось, что столь опасное действие закончилось для парня благополучно.
В УМВД по краевой столице порталу Amic.ru сообщили, что в связи с произошедшим правоохранители проведут проверку и установят обстоятельства данного случая.
Комментарии
Зачем? Никак в турму хотят его посадить?
Вот тебе и охрана моста. Ни за минуту же он подготовился и прыгнул. Хорошо бомбу не заложил.