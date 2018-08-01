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Мы не со всем согласны: спикер АКЗС объяснил поддержку пенсионной реформы

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Александр Романенко рассказал, что ему не нравится в скандальном законопроекте

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Пенсионная реформа нужна, прежде всего для роста пенсий сегодняшних пенсионеров, но не такая резкая. Такое мнение в эфире радиостанции Эхо Москвы в Барнауле высказал председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко.

"Можно много рассуждать о необходимости изменения пенсионной системы в стране, это ясно и понятно всем. У нас 44 млн пенсионеров, может наступить момент, когда на одного работающего будет приходиться один пенсионер, и уже сегодня появились сложности в части финансирования пенсий. В России настало время реформирования этой системы. Но главное в этой работе — рост пенсий", — рассказал Александр Романенко.

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Но он подчеркнул: лично ему и его коллегам-депутатам не нравится законопроект, принятый Госдумой в первом чтении.

"Мы не со всем согласны. Считаем, что есть категории граждан, которые должны быть льготниками в этом вопросе. Поднимать пенсионный возраст для женщин сразу на восемь лет — это неправильно. Тем более для сельских тружениц", — добавил он.

Напомним, АКЗС, как и парламенты многих других регионов, направило свой отзыв на законопроект. Алтайские депутаты в большинстве своем его поддержали, но высказали ряд предложений. Отметим, что "за" голосовали депутаты фракции "Единая Россия", куда входит и Александр Романенко. Собеседник заверил, что эта позиция сформирована с учетом "широчайшего общественного обсуждения" в стенах Парламентского центра при участии экспертов.

"Справедливая Россия", ЛДПР выступили против, как и большинство членов фракции КПРФ (хотя кое-кто из коммунистов даже поддержал законопроект).

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Впрочем, отзывы депутатов напрямую на голосование в Госдуме не влияют. Многие регионы высказали свои предложения по смягчению реформы. Но эксперты и парламентарии сомневаются, что весь этот список предложений будет учтен.

"Весь пакет предложений от субъектов будет трудно учесть. Но мы должны создать документ, который максимально устраивал бы разные категории граждан. Я считаю, что это будет не скоропалительное решение (принятие закона об увеличении пенсионного возраста в окончательном чтении — прим. ред.)", — подытожил Александр Романенко.

Напомним, правительство предложило с 2019 года постепенно повышать возраст выхода на пенсию. Не сразу, а полгода за один календарный год. Так, для женщин предлагается поднять планку с 55 до 63 лет к 2034 году, для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 году. Закон принят в первом чтении, второе состоится осенью.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

1.08.2018 12:38
Дима

Лицемеры

0  0
1.08.2018 12:42
- гость -

Всё правильно делают. Люди 50+ возраста должны ответить за свои поступки. Любишь за едросов голосовать - люби и в макинтоше в 64 работу покидать.

0  0
1.08.2018 12:43
Кум

Поддерживаю Романенко, но все же надо понимать,что такие решения принимаются на федеральном уровне, а не местном.

0  0
1.08.2018 12:44
- гость -

Полностью согласна с ним, ведь пенсии станут больше, жизнь станет лучше

0  0
1.08.2018 12:45
Аналитик

Такие решения принимаются постепенно в этом не спорю. Надо думать, надо анализировать. Дело сложное.

0  0
1.08.2018 12:46
- гость -

То чувство, когда электорату воздалось по делам его. У меня даже настроение улучшилось.

0  0
1.08.2018 12:46
Аналитик

Такие решения принимаются постепенно в этом не спорю. Надо думать, надо анализировать. Дело сложное.

0  0
1.08.2018 12:47
Гость 12:46

В аду гореть будешь .

0  0
1.08.2018 12:51
Бабуля

Анализировать???Вы промониторьте сайты с вакансиями,возраст стоящих на бирже мониторьте..Сейчас 43 летним нереально пристроиться ,а в 60 лет всех ждут на работу...

0  0
1.08.2018 12:52
Бабуле

Ой, это не правда. Не верите .

0  0
1.08.2018 12:54
22

Кстати, аргумент власти про то, что на одного работающего будет 2 пенса не состоятелен. Ведь большая часть работающих ничего не производит - у нас огромная армия разных менеджеров, бюджетников, силовиков, фирм-посредников, торгашей, офисных клерков. С точки зрения экономики это такие же пенсионеры. На одного работающего, который хоть что-то производит приходится по 5-10 подобных нахлебников. И всем понятно, что пенсов содержат не работающие - перекладыватели офисных бумажек, а природная рента - нефть газ и лес. Соотв, повышение пенс.возраста особо ничего не поменяет. Надо наращивать производство и будет счастье

0  0
1.08.2018 12:57
Александр

Романенко предлагает правильные вещи, нужно его слушать, не надо разводить панику

0  0
1.08.2018 13:00
- гость -


1.08.2018 12:47
Гость 12:46

В аду гореть будешь .

Да ты не переживай. Ваши колья будут там рядышком стоять.

0  0
1.08.2018 13:01
- гость -

А что после драки махать кулаками? Вы и депутаты Госдумы уже показали кто вы есть на самом деле. К чему оправдываться?

0  0
1.08.2018 13:01
гость

Нужно и женщинам и мужчинам поднять возраст выхода на пенсию на 10 лет. Вот тогда пенсии у нынешних пенсионеров поднимутся существенно. А 8 и 5 лет это полумеры.

0  0
1.08.2018 13:03
- гость -

... Фамилии еще этих самых широчайших экспертов нам пожалуйста озвучьте. Очень важно знать что это за эксперты и какой у них ежемесяный доход?

0  0
1.08.2018 13:06
- гость -

как дружно поддержали повышение пенсионного возраста.
Наверное все офисные работники, которые тяжелее бумажки в руках ничего не держали.
Не стыдно?

0  0
1.08.2018 13:10
Гость

"Не согласны-но поддерживаем!" Вот ведь твари божьи!!!

0  0
1.08.2018 13:11
- гость -

Ребяты, в сентябре голосуйте за ЕР и романенковтоменков - можа опомнятся и начнут о народе радеть!!!

0  0
1.08.2018 13:14
- гость -

Каждую пожилую семью законописцы решили лишить дохода в 2 миллиона, взамен пенсии до которой вы еще дожить - не доживете.
откуда 2 миллиона?
мужчина : 14тыс*5лет*12 мес =840 тыс
женщины : 13 тыс*8лет*12мес = 1248 тыс

это ради тыщи в месяц сегодняшним пенсионерам?
тыща не сделает их богаче, но лишит детей и внуков этих пенсионеров пенсий.
Пенсии останутся только у госслужащих....

0  0
1.08.2018 13:15
- гость -

1.08.2018 12:47
Гость 12:46
В аду гореть будешь .

Ты ведь любил единоросов и они ответили тебе взаимностью. Что тебе сейчас не нравится?

0  0
1.08.2018 13:16
Гость

1.08.2018 13:01
- гость -

Он и не оправдывается,он пытается нас убедить в этом бреде: 20 миллионов рабочих мест,обещанных Путним, могли бы снять вопрос о повышении возраста выхода на пенсию.
А уж попадание в 5-ку первых экономик (его же обещание достигнуть)....

0  0
1.08.2018 13:17
- гость -

1.08.2018 13:14
- гость -
это ради тыщи в месяц сегодняшним пенсионерам?
тыща не сделает их богаче, но лишит детей и внуков этих пенсионеров

Разделяй и ..вывози всё в офшоры. А за тыщу сейчас, многие действующие нынешние пенсы "сольют" всех пенсов будущих. Порода такая.

0  0
1.08.2018 13:19
- гость -

Стоит заметить,что зарплаты наших депутатов 400 тыс, а пенсии от 55% до 75% от этой суммы. Это за себя они радеют, нужды народа им безразличны

0  0
1.08.2018 13:22
Грантштейн

Романенко лукавит. Они одобрили повышение пенсионного возраста или нет?
Почему нигде нет прямого ответа?
61 регион отправил свои положительные заключения на принятый в первом чтении законопроект. Алтай в числе кивнувших головой или нет?
Вы взрослые люди, ответьте прямо.

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