Пенсионная реформа нужна, прежде всего для роста пенсий сегодняшних пенсионеров, но не такая резкая. Такое мнение в эфире радиостанции Эхо Москвы в Барнауле высказал председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко.
"Можно много рассуждать о необходимости изменения пенсионной системы в стране, это ясно и понятно всем. У нас 44 млн пенсионеров, может наступить момент, когда на одного работающего будет приходиться один пенсионер, и уже сегодня появились сложности в части финансирования пенсий. В России настало время реформирования этой системы. Но главное в этой работе — рост пенсий", — рассказал Александр Романенко.
Читайте также: Вынужденно и с поправками: алтайские депутаты одобрят пенсионную реформу
Но он подчеркнул: лично ему и его коллегам-депутатам не нравится законопроект, принятый Госдумой в первом чтении.
"Мы не со всем согласны. Считаем, что есть категории граждан, которые должны быть льготниками в этом вопросе. Поднимать пенсионный возраст для женщин сразу на восемь лет — это неправильно. Тем более для сельских тружениц", — добавил он.
Напомним, АКЗС, как и парламенты многих других регионов, направило свой отзыв на законопроект. Алтайские депутаты в большинстве своем его поддержали, но высказали ряд предложений. Отметим, что "за" голосовали депутаты фракции "Единая Россия", куда входит и Александр Романенко. Собеседник заверил, что эта позиция сформирована с учетом "широчайшего общественного обсуждения" в стенах Парламентского центра при участии экспертов.
"Справедливая Россия", ЛДПР выступили против, как и большинство членов фракции КПРФ (хотя кое-кто из коммунистов даже поддержал законопроект).
Читайте также: На пенсию в гробах: алтайские депутаты выступили против пенсионной реформы
Впрочем, отзывы депутатов напрямую на голосование в Госдуме не влияют. Многие регионы высказали свои предложения по смягчению реформы. Но эксперты и парламентарии сомневаются, что весь этот список предложений будет учтен.
"Весь пакет предложений от субъектов будет трудно учесть. Но мы должны создать документ, который максимально устраивал бы разные категории граждан. Я считаю, что это будет не скоропалительное решение (принятие закона об увеличении пенсионного возраста в окончательном чтении — прим. ред.)", — подытожил Александр Романенко.
Напомним, правительство предложило с 2019 года постепенно повышать возраст выхода на пенсию. Не сразу, а полгода за один календарный год. Так, для женщин предлагается поднять планку с 55 до 63 лет к 2034 году, для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 году. Закон принят в первом чтении, второе состоится осенью.
Комментарии
Лицемеры
Всё правильно делают. Люди 50+ возраста должны ответить за свои поступки. Любишь за едросов голосовать - люби и в макинтоше в 64 работу покидать.
Поддерживаю Романенко, но все же надо понимать,что такие решения принимаются на федеральном уровне, а не местном.
Полностью согласна с ним, ведь пенсии станут больше, жизнь станет лучше
Такие решения принимаются постепенно в этом не спорю. Надо думать, надо анализировать. Дело сложное.
То чувство, когда электорату воздалось по делам его. У меня даже настроение улучшилось.
Такие решения принимаются постепенно в этом не спорю. Надо думать, надо анализировать. Дело сложное.
В аду гореть будешь .
Анализировать???Вы промониторьте сайты с вакансиями,возраст стоящих на бирже мониторьте..Сейчас 43 летним нереально пристроиться ,а в 60 лет всех ждут на работу...
Ой, это не правда. Не верите .
Кстати, аргумент власти про то, что на одного работающего будет 2 пенса не состоятелен. Ведь большая часть работающих ничего не производит - у нас огромная армия разных менеджеров, бюджетников, силовиков, фирм-посредников, торгашей, офисных клерков. С точки зрения экономики это такие же пенсионеры. На одного работающего, который хоть что-то производит приходится по 5-10 подобных нахлебников. И всем понятно, что пенсов содержат не работающие - перекладыватели офисных бумажек, а природная рента - нефть газ и лес. Соотв, повышение пенс.возраста особо ничего не поменяет. Надо наращивать производство и будет счастье
Романенко предлагает правильные вещи, нужно его слушать, не надо разводить панику
1.08.2018 12:47
Гость 12:46
В аду гореть будешь .
Да ты не переживай. Ваши колья будут там рядышком стоять.
А что после драки махать кулаками? Вы и депутаты Госдумы уже показали кто вы есть на самом деле. К чему оправдываться?
Нужно и женщинам и мужчинам поднять возраст выхода на пенсию на 10 лет. Вот тогда пенсии у нынешних пенсионеров поднимутся существенно. А 8 и 5 лет это полумеры.
... Фамилии еще этих самых широчайших экспертов нам пожалуйста озвучьте. Очень важно знать что это за эксперты и какой у них ежемесяный доход?
как дружно поддержали повышение пенсионного возраста.
Наверное все офисные работники, которые тяжелее бумажки в руках ничего не держали.
Не стыдно?
"Не согласны-но поддерживаем!" Вот ведь твари божьи!!!
Ребяты, в сентябре голосуйте за ЕР и романенковтоменков - можа опомнятся и начнут о народе радеть!!!
Каждую пожилую семью законописцы решили лишить дохода в 2 миллиона, взамен пенсии до которой вы еще дожить - не доживете.
откуда 2 миллиона?
мужчина : 14тыс*5лет*12 мес =840 тыс
женщины : 13 тыс*8лет*12мес = 1248 тыс
это ради тыщи в месяц сегодняшним пенсионерам?
тыща не сделает их богаче, но лишит детей и внуков этих пенсионеров пенсий.
Пенсии останутся только у госслужащих....
1.08.2018 12:47
Гость 12:46
В аду гореть будешь .
Ты ведь любил единоросов и они ответили тебе взаимностью. Что тебе сейчас не нравится?
1.08.2018 13:01
- гость -
Он и не оправдывается,он пытается нас убедить в этом бреде: 20 миллионов рабочих мест,обещанных Путним, могли бы снять вопрос о повышении возраста выхода на пенсию.
А уж попадание в 5-ку первых экономик (его же обещание достигнуть)....
1.08.2018 13:14
- гость -
это ради тыщи в месяц сегодняшним пенсионерам?
тыща не сделает их богаче, но лишит детей и внуков этих пенсионеров
Разделяй и ..вывози всё в офшоры. А за тыщу сейчас, многие действующие нынешние пенсы "сольют" всех пенсов будущих. Порода такая.
Стоит заметить,что зарплаты наших депутатов 400 тыс, а пенсии от 55% до 75% от этой суммы. Это за себя они радеют, нужды народа им безразличны
Романенко лукавит. Они одобрили повышение пенсионного возраста или нет?
Почему нигде нет прямого ответа?
61 регион отправил свои положительные заключения на принятый в первом чтении законопроект. Алтай в числе кивнувших головой или нет?
Вы взрослые люди, ответьте прямо.