Владельцы выставили на продажу часть исторического замка середины XIX века, находящегося на севере Ирландии, в котором проходили съемки популярного сериала "Игра престолов". Цена недвижимости - 656 тысяч долларов, сообщает телеканал 360 со ссылкой на портал Travel and Leisure.
По данным издания, сумма, которую просят заплатить за замок, сопоставима с затратами на дом в Лондоне и ниже, чем цена особняка в Лос-Анджелесе.
В распоряжении покупателя окажутся шесть многоуровневых квартир с каминами XIX века и сводчатыми потолками.
До 1921 года владельцами замка были графы Госфорд. Во время Второй мировой в нем расквартировали военных, а по окончании войны устроили гостиницу.
В последнее время замок посещают туристы, ведь именно в нем Робб Старк казнил Рикарда Карстарка.
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