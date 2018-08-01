Алтайский край назван самым "больным" регионом России

Минздрав России назвал регионы страны, в которых в 2017 году было зафиксировано наибольшее и наименьшее количество заболеваний, сообщает RT.
Больше всего болезней в 2017 году Минздрав зафиксировал в Алтайском крае. В регионе на 100 тысяч населения пришлось более 250 тысяч заболеваний.
Следом идут Санкт-Петербург (236 874), Ненецкий АО (230 700), Карелия (230 371) и Республика Коми (230 230).
Меньше всего болезней зафиксировано в Кабардино-Балкарии (95 473), Чечне (112 108), Курской области (115 123), Республике Тыва (115 621) и Астраханской области (115 921).
В среднем по России в 2017 году было зарегистрировано 161 776 недугов на 100 тысяч населения.
Ранее сообщалось, что Алтайский край опережает регионы Сибири по количеству больных онкологией. Кроме того, по данным Минздрава, Алтай стал лидером среди регионов по числу людей с ожирением.
Ранее в Минздраве порекомендовали россиянам отказаться от жирной пищи во время жары.
Комментарии
Неудивительно. Самый нищий регион России(((
Минздравом руководит не врач,а экономист
Регион самый нищий, и про Семипалатинск не надо забывать...
А теперь давайте подумаем, как будем доживать до пенсии по новому закону!
Фиг-ли думать, все давно продумано! В сентябре будем голосовать за губера из ЕР и поддержим пенсионную реформу, в то вова растроится...
Нищенские зарплаты - у людей нет денег на качественное питание, на санаторно-курортный отдых и т.д. Отсюда и вечные болезни, плюс перманентная депрессия. Денег нет и держаться уже нет сил...
Зато у нас самые низкие заработные платы и цена на бензин, вот!
Самые больные, нищие, толстые, больше всего в России психических больных и онкологических больных. До чего нас довели. Дальше уже некуда.
1.08.2018 14:04 Но гордые!!! Ну и что, что спина впалая, за то грудь колесом!
Томенко-то эти отчёты видит? Ну повысь ты тупо людям зарплату, и посмотрим, как всё изменится!
Лучше жить богатым и здоровым в Москве,
Чем нищим и больным в Барнауле.
Уровень комментаторов зашкаливает)
Обращаются к Томенко "повысь людям зарплату"
Я прям так и вижу Томенко в позе факира, заклинающего "зарплата, тупо подымись"
Ну, понизить свою и дугинскую он может и без заклинаний, а также может тупо сократить чиновников.