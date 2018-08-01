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Алтайский край назван самым "больным" регионом России

, ИА "Амител"
В среднем по России в 2017 году было зарегистрировано 161 776 заболеваний на 100 тысяч населения

Фото: slavdelo.dn.ua

Минздрав России назвал регионы страны, в которых в 2017 году было зафиксировано наибольшее и наименьшее количество заболеваний, сообщает RT.

Больше всего болезней в 2017 году Минздрав зафиксировал в Алтайском крае. В регионе на 100 тысяч населения пришлось более 250 тысяч заболеваний.

Следом идут Санкт-Петербург (236 874), Ненецкий АО (230 700), Карелия (230 371) и Республика Коми (230 230).

Меньше всего болезней зафиксировано в Кабардино-Балкарии (95 473), Чечне (112 108), Курской области (115 123), Республике Тыва (115 621) и Астраханской области (115 921).

В среднем по России в 2017 году было зарегистрировано 161 776 недугов на 100 тысяч населения.

Ранее сообщалось, что Алтайский край опережает регионы Сибири по количеству больных онкологией. Кроме того, по данным Минздрава, Алтай стал лидером среди регионов по числу людей с ожирением.

Ранее в Минздраве порекомендовали россиянам отказаться от жирной пищи во время жары.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

1.08.2018 13:33
гость

Неудивительно. Самый нищий регион России(((

0  0
1.08.2018 13:35
- гость -

Минздравом руководит не врач,а экономист

0  0
1.08.2018 13:37
- гость -

Регион самый нищий, и про Семипалатинск не надо забывать...

0  0
1.08.2018 13:49
гость

А теперь давайте подумаем, как будем доживать до пенсии по новому закону!

0  0
1.08.2018 13:59
- гость -

Фиг-ли думать, все давно продумано! В сентябре будем голосовать за губера из ЕР и поддержим пенсионную реформу, в то вова растроится...

0  0
1.08.2018 14:01
ыть

Нищенские зарплаты - у людей нет денег на качественное питание, на санаторно-курортный отдых и т.д. Отсюда и вечные болезни, плюс перманентная депрессия. Денег нет и держаться уже нет сил...

0  0
1.08.2018 14:02
Злая гостья

Зато у нас самые низкие заработные платы и цена на бензин, вот!

0  0
1.08.2018 14:04
гость

Самые больные, нищие, толстые, больше всего в России психических больных и онкологических больных. До чего нас довели. Дальше уже некуда.

0  0
1.08.2018 14:07
guest365

1.08.2018 14:04 Но гордые!!! Ну и что, что спина впалая, за то грудь колесом!

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1.08.2018 14:12
гость

Томенко-то эти отчёты видит? Ну повысь ты тупо людям зарплату, и посмотрим, как всё изменится!

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1.08.2018 14:36
гость

Лучше жить богатым и здоровым в Москве,
Чем нищим и больным в Барнауле.

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1.08.2018 14:55
Грантштейн

Уровень комментаторов зашкаливает)
Обращаются к Томенко "повысь людям зарплату"
Я прям так и вижу Томенко в позе факира, заклинающего "зарплата, тупо подымись"

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1.08.2018 15:02
- гость -

Ну, понизить свою и дугинскую он может и без заклинаний, а также может тупо сократить чиновников.

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